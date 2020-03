Oscar Candia: “Tampoco sabemos hasta cuándo durará esto”

Dirigente abordó la incertidumbre que viven los operarios vinculados a la empresa de locomoción colectiva mayor.

Todo estaba programado para que el 1 de diciembre pasado la operadora británica Ascendal, tomara las riendas del transporte mayor de Punta Arenas. Transcurridos dos meses no hay certeza de qué empresa asumirá el servicio de locomoción urbano. Este sigue a cargo de Vía Austral en medio de un incierto escenario.

Oscar Candia, presidente del Sindicato de Trabajadores de Inversiones Austral, se encuentra atento a los acontecimientos, en particular a algunas fallas mecánicas que han experimentado algunos buses por falta de mantención y que han derivado en accidentes.

Sin embargo, considera que se trata de hechos aislados y en ningún caso representa un reflejo de la realidad que vive la empresa. “Si nos ponemos a ver la cantidad de accidentes en general no son tantos. Sería ideal que no hubieran pero a veces simplemente pasan. El conductor es el responsable de decidir si sale o no a manejar con una máquina”, afirma Candia.

– Pero de todas manera es peligroso que salgan buses en mal estado ¿O no?

– “La verdad es que toda máquina que sale a la calle está en buen estado. Pero a veces pasan algunas cosas que tampoco se pueden evitar. Es muy difícil que no hayan accidentes. Pero las fallas de los buses no ocurren de la nada y el chofer tiene el tiempo para darse cuenta que algo está fallando y poder dejar de manejar”.

– ¿La empresa les ha dado alguna información sobre qué pasará con ustedes en caso de que se apruebe el traspaso del contrato de licitación a Ascendal?

– “Estoy en constante comunicación con el dueño. Ya no depende de ellos y no saben nada. Yo les digo a los conductores que sólo estén preocupados de trabajar porque tampoco sabemos hasta cuándo durará esto. El que hace bien la pega lo más probable es que siga trabajando cuando se logre el acuerdo. Es muy preocupante la posibilidad de quedarse sin trabajo, pero tenemos que enfocarnos en hacerlo bien por ahora”.

– El líder sindical Jorge Bustamante (Sindicato de Choferes Profesionales) admitió que no estaban las condiciones mínimas para trabajar, ¿usted también cree eso?

– “No me interesa lo que diga. El no sabe lo que pasa en la calle, no vive esa realidad. Sólo piensa en él, de proponer ideas que no se pueden realizar y de salir hablando en todos lados”.

– ¿Han podido hablar con alguien del gobierno regional o de Ascendal, que les dé alguna garantía para el futuro?

– “Sí hemos estado en contacto, pero nos dicen lo mismo de siempre, que todavía no hay ninguna información sobre el tema. Nosotros tampoco queremos presionar a la compañía para que se haga cargo de todos los trabajadores, porque entendemos que es una decisión difícil. La verdad es que mientras no se arregle el país, es difícil que venga una empresa a invertir acá. Lo vemos complicado porque es un riesgo muy grande para ellos. Por ahora sólo queremos seguir trabajando y que todo esto se resuelva lo más rápido posible”.