Oscar y Cristóbal Scarpati regresaron para entregar sus conocimientos en doma india

En el Club de Rodeo Punta Arenas, kilómetro 5 y medio sur, se realiza desde el viernes, un nuevo curso de doma india, a cargo de los expertos argentinos, Oscar y Cristóbal Scarpati, padre e hijo que llevan décadas difundiendo esta enseñanza. Hace dos años estuvieron en Punta Arenas y este fin de semana, unas treinta personas se encuentran participando de esta iniciativa organizada por el club “Entre pingos y corrales”, que dirige el psicólogo Gino Riquelme.

Tanto Oscar como Cristóbal sorprendieron a los asistentes con su sistema, en la que se establece una comunicación muy especial con el caballo, apelando a factores psicológicos para amansarlos.

Cristóbal recordó que “acompaño a mi padre desde pequeño, tuve un intervalo cuando estudié en la universidad y me llevó unos cinco años darme cuenta que no debía alejarme de los caballos y permanecer con mi padre, y volví. De eso ya han pasado 25 años”. Respecto del curso, destacó que se titula “Amanse, doma y vida”, porque amansamos y domamos caballos, al mismo tiempo que tratamos de dejar muy claro cómo llegamos a esas conclusiones, cómo cada uno a su manera, aplicando los mismos conceptos y metodologías, cada uno va logrando los resultados que quiere. Y vida, porque eso tiene un paralelismo inmediato, totalmente coherente, en la vida cotidiana de cada persona. Alguien que es capaz de relacionarse con ese caballo, comprenderlo, darle órdenes claras, también es una persona muy lógica en el plano social”.

Para este curso, se utilizaron caballos “chúcaros” o ariscos, nacidos en el campo, que han crecido en un ambiente prácticamente salvaje y que no han recibido ninguna instrucción, “lo que los convierte en animales muy imprevisibles y lo que venimos a hacer acá, en muy poquito tiempo es a modificar ese comportamiento instintivo, para convertirlos en caballos confiables y accesibles a las personas”, indicó Cristóbal Scarpati.

En tanto, Oscar Scarpati, demostró sus años de experiencia, haciendo una demostración completamente descalzo, logrando una sintonía muy especial con el equino. Recalca que no se trata de un método sino de “una forma de hacer, que es pedagogía, ayudar a aprender. Yo vengo haciendo esto desde hace 53 años, empecé a los 15 años y ya tengo 71. Es un oficio de hace mucho tiempo, que lo heredé de mi abuelo pampa, mi abuelo indio, ranquel, Cristóbal Luna, que me enseñó y lo primero que me dijo fue ‘mire mijo, si usted no le muestra su alma al caballo, el caballo no le va a mostrar la de él’ entonces, siempre consideré que amansar y domar es un acto de amor, de cariño, persuasión, de ayudar a aprender. Esto es una forma de vivir, amansamos como vivimos y vivimos como amansamos, con paz interior, con alegría, con respeto por el otro, con empatía y muchísimo cariño”.

Esta manera de enseñar también la atribuye a su madre, “que era pedagoga y mi esposa también, entonces siempre toca algún chico con diferentes concepciones y modos de aprender, y con alguna torpeza también o problema de aprendizaje, así que vamos estudiando el perfil psicológico del caballo y vamos haciendo una forma de comunicarnos y crear un vínculo afectuoso, entonces el caballo va mostrando su potencial. Siempre van desarrollándose capacidades cuando uno le da la oportunidad al otro, basado en el respeto, la comprensión y la problemática, en comprender sus miedos, cosquillas y su instinto. A partir de ahí vamos creando un fuerte vínculo afectivo, basado en ese cariño comprensivo, y el caballo va dando siempre lo mejor de sí”, concluyó Scarpati, que hoy concluirá este curso durante la tarde.