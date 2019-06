Tribunal Ambiental mantiene medida cautelar y la Mina despide a 40 trabajadores

El Tercer Tribunal Ambiental resolvió mantener la medida cautelar dictada el 27 de marzo pasado, que prohíbe el uso de tronaduras a una altura inferior a los 100 metros en la Mina Invierno. El fallo fue adoptado por dos votos a favor y uno en contra.

Según el voto de mayoría, la medida sigue siendo proporcional “porque Minera Invierno S.A. no queda impedida de la extracción de carbón, toda vez que la tronadura es un método complementario a la extracción mecánica, la cual cuenta con autorización vigente y no tiene ninguna restricción”.

Por su parte, el voto de minoría del ministro Iván Hunter, establece que «no es posible observar que la ejecución del proyecto esté afectando ostensiblemente el material fosilífero, de manera que justifique un actuar preventivo del Tribunal más intenso de lo decretado anteriormente, es decir, antes de establecer la restricción de profundidad”.

En paralelo, este jueves la empresa carbonífera informó la desvinculación de aproximadamente 40 trabajadores, que se agregan a los 45 despidos que tuvieron lugar en abril pasado, lo que da un total de 85 puestos de trabajo menos al interior de la firma en lo que va del año.

A través de un comunicado, la empresa remarcó que la determinación se da en un momento muy complejo, ya que las actuales restricciones -recalcó- están ‘asfixiando la operación’, permitiendo cumplir a mayo, con aproximadamente sólo el 50% del plan de producción definido para el presente año a igual fecha, generándose a partir de ello una pérdida acumulada de US$16 millones.

De hecho, esta semana la compañía debió paralizar parte de la flota de extracción de estéril, dejando en operación sólo un tercio de su capacidad, y se estima que hacia fines de este mes se detenga la totalidad de los equipos de extracción de estéril, lo que sucederá de no revertirse la medida cautelar impuesta por el Tribunal Ambiental, para cuya respuesta -sostiene la compañía- ha transcurrido más de un mes y medio.

El gerente regional de Mina Invierno, Guillermo Hernández, remarcó en este sentido que el reajuste de la planta de trabajadores y la necesidad de racionalizar los recursos y servicios, obedece netamente a una determinación forzada para hacer frente a la incertidumbre del escenario legal y judicial que los afecta. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para postergar nuevas reestructuraciones e intentar evitar el tener que llegar a tomar una decisión de paralización programada”, dijo.

