Pablo Paredes y una familia completa sobre la moto

Referente del motociclismo regional Desde la década de los 80 ha participado en cuanta competencia ha habido a nivel nacional, su esposa Marcela Gallegos Lozic también tiene en su familia a una gran tradición en los motores. Por eso, tanto los hijos, Pablo, de 8 años, como Esteban, de 5, ya saben lo que es subirse a una moto y sentir la adrenalina de la velocidad

En Magallanes, Pablo Paredes es sinónimo de motos. Desde que tenía 10 años, dejó la pelota de fútbol y la bicicleta para iniciar una exitosa carrera sobre las motos, que partió por una broma. “Cuando chico, uno siempre tiene sueños y en mi caso, era ser futbolista y después comencé con el tema de las bicicletas, y como los hermanos de un amigo corrían en moto, los íbamos a mirar. Eso fue cuando tenía como 10 años, se hizo todo bastante rápido. Me dediqué al bicicross, donde me fue bastante bien, gané mi categoría y de un día para otro, le dije a mi papá que me gustaría correr en moto, pero como broma, en realidad, nunca pensé que podía ser. Pero un día llegué del colegio, y mi papá le dice a mi mamá que vayamos a ver una foto a Zona Franca, fuimos y a la semana la compraron y así aprendí de a poco y a incursionar en el tema de las motos”, comienza recordando Paredes, nacido el 22 de junio de 1971 en Punta Arenas, destacando aquel impulso que le dieron sus padres Orlando Paredes Contreras, oriundo de Natales, y su madre, Erna Isla Barría, de Ancud.

De hecho, ni Sandra, Orlando, María Eugenia, Mauricio y Ximena, se acercaron a este mundo de la forma en que sí lo hizo Pablo, que desde sus primeras carreras llamó la atención, aunque indica que “al principio andaba a pura primera, y como a la tercera fecha del campeonato empecé a ganar, entonces le tomé el gustito y de ahí no solté más”.

Esto no quiere decir que no hubiesen dificultades o aprehensiones. “Había cierto temor, porque en aquella época no mucha gente tenía moto, y de hecho, mi hermano con un amigo habían tenido un accidente en moto, un año antes que yo tuviese, y por ese lado, siempre hubo un miedo. Pero es un deporte de alto riesgo y uno sabe que eso existe”.

Casi sin darse cuenta, Pablo Paredes comenzó a destacarse. “Se me fue dando todo bastante rápido, al año ya estaba corriendo el campeonato nacional, estaba entre los tres mejores de Chile en mi categoría, a los dos años de estar compitiendo se me presenta la oportunidad de ir a un campeonato latinoamericano”. Para eso, a su talento sumó el apoyo que le brindó, tanto su familia como los colegios en los que estudió. “La básica la hice en la D-24 la Escuela 18 de Septiembre, y la media en el Liceo Luis Alberto Barrera. Siempre tuve apoyo, y con los resultados que tenía se hacía todo más fácil. En el colegio era del montón, no desordenado, pero me costaba. No era muy loco por la moto, hacía de todo tipo de deporte, quizás no me daba cuenta de lo que estaba viviendo, si lo pienso, no sé cómo llegué a ser todo lo que hice”, comenta con humildad.

De esa época, su mejor resultado fue el campeonato nacional en Punta Arenas, donde corrió en la categoría Experto. “Ya había ganado el campeonato en Junior, 125 y había pasado a Experto. Salí tercero, pero tenía rivales de mucha experiencia, nivel y roce internacional, entonces era bastante difícil”, comentó.

Dificultades también vivió después de egresar de enseñanza media, porque “anduve un poco perdido, en el sentido de que no sabía qué estudiar. En algún momento, por un amigo, fui a una fecha del campeonato nacional y mientras me quedé en su casa empecé a buscar qué estudiar. Hice el complemento de estudiar y correr en moto, decidí hacer las dos cosas. Estudié en el Instituto Profesional de Valparaíso, transporte marítimo, egresé y después seguí en las motos, me fui quedando y estuve desde el 92 al 2000 en Santiago”. Ese año regresó a Punta Arenas para acompañar a su padre, que había sido diagnosticado con diabetes y a apoyar laboralmente a la familia, aunque sin dejar de lado la moto.

Así, compitió en pruebas Master en las que logró muchos títulos nacionales. “Tengo dos títulos en 125 cc, después una categoría plus, dos en Master, cinco o seis títulos, y después entre los cuatro primeros en un campeonato latinoamericano”, destacó Paredes, lo que le valió tener un lugar destacado en esta disciplina a nivel nacional.

“Corrí muchas veces a representar al país a campeonatos latinoamericanos, durante tres años estuve corriendo afuera, llegando entre los cuatro primeros, con los pocos medios que tenía, logré resultados importantes. Lo mío siempre fue el motocross y nunca pude ir a un mundial, por un tema económico, de auspicios, aunque la oportunidad la tuve. Pero ahora ya haber estado retirado conseguí más logros, gané carreras en categoría Master, enduros de verano, en arena, y logré resultados tanto en Chile como en Argentina, y hace ocho meses me di el gusto de poder participar en una disciplina que no es la mía, que es el enduro, pude participar en el mundial que se realizó en Viña del Mar, que fue un regalo personal que me hice, a pesar de que fue sacrificado y duro, lo pude lograr”.

Actualmente, Pablo Paredes corre en competencias regionales, como la vuelta a Tierra del Fuego, que ganó el año pasado en la categoría Master, y carreras en Santiago, también en Master. Y desde 2004 está a cargo de la concesión de la marca Honda en la región.

Esa pasión por las dos ruedas la heredaron sus hijos, especialmente Pablo, que a sus 8 años ya maneja motos e incluso, autos, en el campo. “Siempre los he llevado a carreras de bicicleta y se han criado en ese ambiente, así que era difícil que no ingresaran. Pero lo han hecho por su propia voluntad, yo la verdad no les incentivo mucho el tema de las motos, pero si me piden, los acompaño. El más chico, Esteban partió a los cinco años y Pablo ya me pide ir a competencias. Está corriendo en el enduro infantil, le ha ido bastante bien, y de a poco me pide correr motocross, pero ahí voy con más calma, está entusiasmado sí, y veo que anda bastante seguro y tranquilo y eso me tiene contento, que vaya progresando y el tiempo dirá”. El pequeño, en tanto, no pierde ocasión de demostrar su genuino interés: “Empecé a andar solo a los 5 años, no me daba miedo, ahora estoy en Competitiva, me ha ido bien, voy quinto en el campeonato, llevo una carrera, quedé segundo en la 65. Estudio en el British y me gusta andar en moto, bici, y jugar fútbol y básquetbol”.

Su esposa, Marcela Gallegos Lozic también proviene de una familia aficionada a las carreras. Hija de Víctor “Chiquitín” Gallegos y hermana de Víctor “Patagón” Gallegos, que hace unos años brilló en el rally Dakar, en la categoría de Cuatriciclos. “Ella siempre ha andado en moto, corrió un par de temporadas en ATV, pero cuando llegaron los niños dejó de andar bastante, pero en una 4×4 en el campo de su papá y siempre está cuando hay enduro y practica, pero netamente recreativo”.

Si bien Pablo Paredes no pudo acudir como competidor a una carrera como el Dakar, sí pudo formar parte de esta fiesta, que hasta este año se disputó en Sudamérica, acompañando a Víctor Gallegos.

“Hice la parte de asistencia mecánica a Víctor en dos Dakar, una experiencia bastante extrema, para él el sacrificio de participar fue bastante grande, en lo económico como deportivo, y en resistencia también, existía un riesgo, porque se trabaja hasta tarde, se duerme poco, hay que viajar, son distancias largas en los campamentos. Hicimos una muy buena labor, Víctor se destacó muy bien en las dos versiones en las que participó, demostró ser un piloto competitivo, pero lamentablemente dejó de participar por un tema netamente económico, falta de apoyo tanto regional como nacional, es parte de que esto es así, se hizo lo que se pudo hacer con los medios que se tenían y creo que lo hizo bastante bien, el resto es parte del pasado, una experiencia buena para ambos y el saldo es positivo, quedará en la historia, porque es difícil que un magallánico alcance logros de esa magnitud. Hay gente que lo puede realizar, que tiene medios económicos, pero que puedan llegar a ser competitivos, es otro tema”, reflexionó Paredes sobre esta experiencia.

Toda esta dificultad para conseguir apoyo es una constante en los deportistas, lo que va minando su capacidad competitiva, haciendo que muchos abandonen sus deportes para buscar un trabajo que les dé mejor calidad de vida. Pero siempre existe gente que contribuye a hacer mejor el camino. “Hoy es todo mucho más fácil, en mi época las comunicaciones eran difíciles, viajar era complicado, caro. Todos los conocimientos, hay más información, la diferencia es que siempre tuve apoyo de gente con experiencia, bien catalogados a nivel nacional. Haber estado apoyado por la familia Tudor Piccolo, la familia Horta, sus papás, era parte de la familia y con el tiempo fui haciendo mi propio camino y se me abrieron muchas oportunidades, las aproveché dentro de mis medios y capacidades”, finalizó Pablo Paredes Isla, que se prepara para representar a Chile en una fecha latinoamericana en la categoría Master, que se realizará en octubre.