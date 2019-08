“Pachy” Yáñez, referente del básquetbol magallánico que continúa extendiendo su legado

Histórico jugador de los ’70 y ’80 Con 14 años ya era jugador de primera división y fue seleccionado en todas las series. Su mayor hito fue integrar el representativo juvenil que obtuvo cinco títulos consecutivos entre 1973 y 1976

Hablar de Patricio “Pachy” Yáñez es referirse a uno de los jugadores más representativos del básquetbol regional. Nacido en Punta Arenas el 22 de mayo de 1960 (el mismo día en que la mitad de Chile era azotada por terremoto), desde chico supo lo que era tomar una pelota naranja. Sus padres José Osvaldo Yáñez González y Rina del Carmen Cárdenas Elgueta tuvieron tres hijos, todos ligados al deporte. René jugó por Liceo y fue campeón nacional de ciclismo en 1960, mientras que Ramón Enrique también destacó en los cestos, siendo seleccionado de Punta Arenas y jugador de la Ude de Temuco.

De ahí llegó Patricio, a quien por ser el más chico le empezaron a decir “Pachy”, apodo que lo acompaña hasta hoy. “Tuve la suerte que frente a la casa de mis padres vivía Julio Valderas, en el Barrio Sur, en Paraguaya, entre Chiloé y Armando Sanhueza y había una multicancha afuera de su casa, donde nos juntábamos a jugar básquetbol. Así me invitó a participar en la Escuela de Básquetbol de Club Deportivo Liceo en el año 1969 y ese fue mi inicio. Fui al primer campeonato nacional de Minibásquetbol, efectuado en Santiago en el gimnasio Nataniel”.

Esa primera experiencia lo marcó, pero por lo angustiante que fue, porque “un día que teníamos libre salimos, fuimos a los juegos Diana y me perdí. Yo me quedé en una librería y de ahí llegué a la Plaza de Armas, donde un carabinero hizo parar a un taxi, que gentilmente me llevó hasta la Casa del Deportista donde estábamos alojando, en Echaurren 301. Tuve la suerte que Julio Valderas, siempre meticuloso en todo sentido, a cada uno, en el uniforme, nos ponía una tarjeta con todos los datos de donde estábamos, si no, me hubiese perdido”, destaca.

Desde entonces, pasó por todas las series: mini, infantil, intermedia, juvenil, hasta llegar a adulto. Entre los 9 y los 18 años jugó 32 campeonatos nacionales de series menores. De ese tiempo sobresalen los cinco títulos consecutivos que logró Punta Arenas a nivel nacional: 1972 en Parral, 1973 en Ancud, 1974 en San Bernardo, 1975 en Puerto Montt, y el último, en 1976 en Punta Arenas, en calidad de invicto, equipo que integraban Pedro Mihovilovic, Hernán Miranda, Víctor Vergara, Jorge Arecheta, Antonio Kiriguin, Hernán Haro, Ricardo Aguila, Carlos Gorziglia, Ricardo Arecheta, Nicolás Pozo y Carlos Simeone, dirigidos por Mariano Muñoz.

Posteriormente, “en 1977 me fui becado por el Comité Olímpico de Chile a una escuela de talentos deportivos y ahí me integré al Internado Nacional Barros Arana, ganamos el campeonato sudamericano de colegios nacionales, y me integré a la selección chilena juvenil. Jugué tres sudamericanos, en el año 77 y 78, en Ecuador y Uruguay, donde fui capitán de la selección chilena”.

De esos años destaca la relación que forjó con Temuco, ciudad a la que reforzó. “En 1977, nosotros perdimos la eliminatoria de básquetbol en Temuco, nos cortaron la racha de cinco títulos que tuvimos con Punta Arenas y tuve la suerte de salir campeón con Temuco y regresar a la selección chilena, porque me había cortado un entrenador americano. Y como estaba en la escuela de talentos deportivos, hacíamos los mismos entrenamientos, entonces tuvimos una discusión y me echó. Pero después, Caco Oyarce, el entrenador de Temuco, terminada la eliminatoria donde nos había eliminado, me pidió de refuerzo. Y él era el asistente del estadounidense, lo que provocó una controversia, pero la meta para volver a la selección era ser campeón con Temuco y goleador, lo logré y ahí se fue el estadounidense y quedó Leoncio Urra. Me reintegré a la selección chilena juvenil, donde tuve la suerte, por decisión de los propios jugadores, de ser elegido capitán”.

De esta forma, jugó campeonatos en Argentina y Paraguay, país donde estuvo a punto de irse. “En 1978 pude haberme ido a un equipo paraguayo, al equipo de Ciudad Nueva, y como ya había estado en el Sudamericano mini y con la selección chilena dos veces en Paraguay, la gran mayoría de los jugadores eran contemporáneos del sudamericano de mini básquetbol de 1972, entonces en 1977 vinieron los mismos al campeonato de colegios nacionales y estuve a punto de irme, pero mis padres desistieron y privilegié quedarme en Santiago, en el Barros Arana, porque igual tenía un ofrecimiento del colegio La Salle de Temuco y la Unión Deportiva Española de Temuco, y me quedé en Santiago porque era un salto mayor jugar en esa liga, donde defendí los colores de Banco del Estado. Apareció también Cipriano Núñez, que fue entrenador de la selección chilena y de la U de Conce y conformamos el equipo de la Asociación Santiago. Salimos terceros en la liga de Santiago, en el Apertura, y segundo en el campeonato oficial”.

El regreso

Sin embargo, la estadía en Santiago no se prolongó por mucho tiempo, porque “el año 80 volví a Punta Arenas a defender la camiseta del Club Deportivo Chile, con el que salí campeón en 1980, 1983 y 1986, los únicos tres títulos que tengo en Punta Arenas”, etapa en la que fue dirigido, nuevamente por Julio Valderas.

Patricio Yáñez reconoce sentir “un afecto muy grande por haber sido partícipe del proyecto que hizo el Club Deportivo Chile para potenciar la rama de básquetbol que dio hartos frutos, porque salí tres años con ellos y explotó deportivamente en básquetbol, donde fue siempre un club que participaba. Fue una institución espectacular para mí, porque los siete dirigentes, encabezados por José Ballesteros, Haroldo Mercado, Cheo Mancilla, Tito Miranda, Ascencio, siempre estuvieron a nuestro lado. Me marcó mucho ese club. Jugamos varios de los seleccionados del 76 ahí: Hernán Haro, Víctor Vergara, Hernán Miranda, y logramos títulos insospechados en un principio. Fuimos invitados a Río Grande, Río Gallegos, San Julián”.

Posteriormente, tuvo un paso por Ligasur, con Estudiantes de Castro y en Dimayor con Liceo de Curicó. Y de ahí fichó en Naval de Talcahuano, con la mala suerte de que fue “el mismo año que el comandante dio por terminado el básquetbol profesional, por el año 88”.

El corolario de toda esa carrera llegó en 2012, cuando representó a Chile en el Mundial Senior, realizado en Natal, Brasil, donde se reencontró con los mismos jugadores con los que compartió en el Instituto Barros Arana. “Era un objetivo que tenía, las otras fueron más consecuencias que se dieron en el camino y que no había proyectado”, reconoce Yáñez.

Hace cuatro años había abandonado el básquetbol, una por una lesión y posteriormente, por temas laborales. “Y este año lo retomé, primero dirigiendo equipo de la seccional senior femenina del Club deportivo Lago Blanco y a su equipo de liga laboral, y estoy de DT de las dos selecciones senior de Natales que van al campeonato nacional en octubre, en Temuco. Y me entregaron la selección de mayores de 70, femenina, para ir al Nacional de Arica, igual en octubre”, indicó Yáñez, que además incursiona en el comentario deportivo y en la venta de zapatillas.

Los herederos

En cuanto a sus hijos, Patricio juega en Los Pistoleros, en el básquetbol laboral, y fue seleccionado infantil y jugador de Sokol, pero “lo comparaban mucho conmigo y eso lo desmotivó”, mientras que Felipe, el menor, fue seleccionado de fútbol, jugó por Ibáñez, Chile y en la selección Sub 13. Y el año pasado jugó 7 partidos de básquetbol por Español, con tan buena suerte que lo vieron del Club Escuela de Básquetbol de Puerto Montt que lo fichó para que juegue en la Sub 15 y Sub 17. Con sólo 15 años, mide 1,97 metro.

“Felipe empezó al revés, jugando fútbol y de repente se fue a jugar básquetbol y ahora tiene mucha proyección. Hablé con su entrenador en Puerto Montt y lo están ayudando mucho. Entrena todos los días, juega en la sub 15 y tiene muchas proyecciones, aunque está en una etapa en que no es consciente de ellas. La idea es que termine la enseñanza media y de ahí lo becarían y el técnico quiere llevarlo a Argentina. En el fútbol era flojo, era arquero y seleccionado de Punta Arenas. Entrena de 4 a 8 todos los días, le tienen sala de estudios, un profesor que los apoya, psicólogo, médico, kinesiólogo, porque tienen un proyecto muy bueno. No quiero apurarlo, porque tiene que madurar”, enfatiza “Pachy” Yáñez sobre su hijo menor. A ellos hay que sumar a Viviana, que según su padre es “la hincha número uno de todos”.

A su actual esposa, Gloria Ojeda Peranchiguay la conoció gracias al básquetbol igual. “Hace 7 años estuve trabajando con Digeder por proyectos que presentaba, en el tiempo de Miguel Sánchez, de hacer básquetbol en colegios donde los profesores no lo hacían, y después, el proyecto emblemático de uso de las multicanchas. Ahí aparecieron las hijas de Gloria, que fueron seleccionadas de series menores. Esa función la hice con Digeder para buscar jugadores, no para un club específico, salieron hartas jugadoras con condiciones”, recuerda.

Así, Patricio “Pachy” Yáñez vive sus días, siempre rodeando una pelota de básquetbol, que le dio de todo: “Hasta los días de hoy tengo muchos amigos del básquetbol, que siempre que uno se los encuentra, los llama. Hicimos un proyecto con Gloria de traer un equipo de ex seleccionados argentinos con los que jugué en sudamericanos. Continuar practicando, tener una escuela formativa para reforzar los fundamentos básicos de los jugadores, entregar los conocimientos adquiridos”, son parte de algunos de los proyectos que tiene en mente.