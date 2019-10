Paciencia y perseverancia, los principales ingredientes para un dulce emprendimiento

Claudia Caballero

“Yo la he criado para que tenga la mayor autonomía posible”, dice Cristina Barrionuevo (45) una mujer emprendedora que ha formado junto a su hija Dalma Miranda (24), un pequeño negocio gastronómico. Valioso aporte de su madre, ya que la joven tiene Síndrome de Down, lo que en nada ha impedido que trabaje a la par de su madre en la confección diaria de alfajores, medias lunas, calzones rotos y empanadas, sándwich y sopaipillas, entre otros.

Ambas, se dedican a la producción de alimentos desde octubre del año 2018. Actualmente comercializan sus productos en una obra de construcción ubicada al frente de su casa.

Dalma participó en un programa de emprendimiento entre fines de 2018 e inicios de 2019, gracias a un convenio entre el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) y Servicio Nacional de Discapacidad (Senadis). Emocionadas ambas por los logros alcanzados hasta hoy, recibieron la visita de las autoridades a quienes les mostraron el sistema de trabajo que siguen en su hogar.

Las mejores medialunas

A pesar del trabajo que les lleva realizar las masas a mano, Dalma y Cristina hacen medialunas, churrascos o sopaipillas y empanadas caseras. Además, realizan postres de leche, quequitos y alfajores para el desayuno, o para la hora de once. Los trabajadores de la obra que se encuentran frente a su casa son sus mejores clientes.

Al ser consultada por el director de Fosis, Hernán Soto, Cristina comentó que con el apoyo que le otorgaron para la compra del horno industrial pudo aumentar su producción de forma cuantiosa. “Antes yo demoraba horas en cocinar empanadas, porque en un horno convencional entran 6, y ahora puedo cocinar 27”, dijo. El paso siguiente sería la batidora profesional.

“Nadie hace lo que nosotros hacemos. Y eso es importante a la hora de comprar este tipo de productos”, agregó Cristina, que ahora cuenta con el apoyo de su hermano en la confección de las medialunas, las que recomendó a todo evento, por la experiencia con que cuentan.

Al ser consultada por los atributos que se necesitan para desarrollar este tipo de emprendimientos, manifestó que “paciencia y perseverancia”. Agregó que hay que tener las metas claras y no rendirse nunca para llegar adonde uno quiere. “Si no se tiene las metas claras mejor no meterse, porque pierden tiempo y le quitan las posibilidades a otras personas”.

El programa Yo Emprendo Semilla (Senadis-Fosis) está dirigido a personas mayores de 18 años, que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad y a sus cuidadores ya sean cónyuges, convivientes o familiares consanguíneos

La seremi de Desarrollo Social, Liz Casanueva, felicitó el trabajo realizado por Dalma y Cristina, que han desarrollado gracias a su esfuerzo y tenacidad constante en el marco de este convenio de colaboración.