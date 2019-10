Pacientes con fibromialgia protestaron afuera del Compin: “Para nosotras cada día es una lucha constante”

“Nuestro dolor es invisible, pero real”, era la consigna de un grupo de mujeres con fibromialgia, quienes se enfrentaron al frío y a la nieve, para protestar frente a las dependencias de la Compin, con el objetivo de visibilizar lo que implica dicha enfermedad, el aislamiento y la incomprensión que enfrentan, pero, sobre todas las cosas, cómo les afecta la calidad de vida. En la oportunidad, respaldaron el Proyecto de Fibromialgia que fue presentado por el diputado Karim Bianchi y llamaron a aprobarlo.

Hace 14 años que Maribel Saldivia Emmott fue diagnosticada con fibromialgia, pero llegar a un diagnóstico y luego acceder al tratamiento fue una verdadera lucha, aun así ella es una de las pocas afortunadas que logró pensionarse por discapacidad por tal enfermedad. “Como pacientes, no tenemos ninguna garantía, quienes tienen Isapre pueden acceder a médicos particulares y viajar a otros lugares con especialistas. Por Fonasa, nos atendemos en el Hospital Clínico, donde faltan especialistas y donde pago por todas las atenciones”, explica, argumentando que recibe pensión de discapacidad y no tiene cargas familiares, por lo que debe cancelar todo.

Mensualmente gasta unos 200.000 pesos en farmacoterapia, ello además de todos los exámenes, escáner y resonancias magnéticas que se realiza. “Gasto como 200.000 pesos mensuales en medicamentos, pero no me quitan el dolor totalmente. Yo tomo el Tramadol para el dolor, pero me quedo dormida. Por eso, me pensionaron por fibromialgia y por depresión, y creo que soy una de las pocas que ha tenido el beneficio. Pero también viví el tener que trabajar con dolor en todo el cuerpo, donde apenas puedes trabajar y debes ver la incomprensión de tus jefes o de tus compañeros de trabajo, que te digan otra vez estás enferma”, dijo.

Por su parte, la vocera de las agrupaciones Fibromialgia en Acción de Magallanes y Fibromialgia Punta Arenas, Crisolde Elisabeth Valenzuela Levancini, explicó que ésta fue una convocatoria nacional, donde las pacientes eligieron distintos puntos. “Nosotros elegimos a la Compin porque estamos cansados de que nos rechacen las licencias o que las disminuyan. Eso hace que nuestro dolor, que ya es invisible y real, sea mucho más grande y nuestra parte psicológica daña mucho más. Nosotras no tenemos calidad de vida, vivimos a medias, en las noches no dormimos y tenemos que encontrar una posición para poder dormir porque se nos acalambran las manos se nos acalambran los pies. Para nosotras, cada día es una lucha constante”.

Las agrupaciones de pacientes acusaron que en el Compin no se aborda la fibromialgia como una enfermedad como grave y acusan que el rechazo de una licencia para ellas significa más angustia y desesperación. Frente a ello, insistieron en que ésta es una enfermedad real, no es una condición psicosomática.

Finalmente, acusó: “Nuestras compañeras llegan a los servicios públicos y no las atienden correctamente, les dicen: ‘Ah, otra vez vino esta señora, como que inventa la enfermedad’”, dijo.

Finalmente respaldaron el proyecto busca que la fibromialgia entre al Auge, porque eso les va a facilitar el acceso a los medicamentos y va a ayudar a que se investigue la enfermedad y que se les permita acceder a nuevos tratamientos.