Pacientes crónicos podrán solicitar sus medicamentos en Farmacia Comunal

Un llamado a pacientes crónicos, que requieran medicamentos de manera permanente, a acercarse a la sucursal sur de la Farmacia Comunal de manera de poder inscribir sus fármacos, formuló el alcalde Claudio Radonich, luego de que este jueves encabezara la inauguración de la sucursal emplazada a un costado del consultorio Juan Damianovic. La iniciativa representó una inversión de 20 millones de pesos.

Radonich indicó que no hay que estar inscrito o tener Ficha Social, ni nada parecido, las personas sólo deben venir y aprovechar este beneficio. El horario de atención de la nueva Farmacia Comunal sector sur, es de lunes a viernes entre las 8 y 13 horas, y desde las 14 hasta las 16,30 horas en la jornada de la tarde.

Teresa Bendek, químico farmacéutico, invitó a la comunidad y a los usuarios del sector a acercarse a esta nueva alternativa. “La Farmacia Comunal ha sido todo un éxito, y esperamos seguir apoyando y beneficiando a todos quienes viven en el lado sur de la ciudad”.

La primera usuaria del centro farmacéutico fue Susana Olavarría Cárdenas. Ella adquiere medicamentos para la hipertensión y la diabetes. “La atención me pareció súper buena, y es muy bueno para el sector que se abra una farmacia acá. Yo he vivido toda la vida en el sector sur y queda lejos para ir a la otra Farmacia Comunal, tenía que tomar colectivo, pero de vuelta no hay locomoción, entonces era súper necesario contar con esta farmacia”, enfatizó.