Pacientes dializados buscan recuperar sistema de traslado

– Quienes ingresan a la diálisis no pueden acceder al beneficio por falta de recursos. Sin embargo el traslado se mantiene para pacientes antiguos.

Con la certeza de saber que es un proceso que deberán enfrentar de por vida, la presidenta regional de la Asociación de Dializados y Trasplantados de Chile (Asodi) Punta Arenas, Jenny Contreras explicó las dificultades que han debido enfrentar a quienes los problemas renales los han obligado a someterse al proceso de diálisis. El desgaste físico, el agotamiento, la precariedad laboral y la falta de oportunidades son parte de las dificultades que enfrentan los pacientes en una realidad que muchas veces se vive puertas adentro.

“No ven que es una persona que está conectada a una máquina toda la mañana, durante horas te sacan y te limpian la sangre, con el deterioro que eso produce. Sólo la semana pasada falleció una compañera, en la máquina y delante de nosotros por un infarto cardíaco. Entonces si la preocupación no es por ti, es por tus compañeros. Yo soy quien más llevo en diálisis y uno nunca se acostumbra”, explica, valorando el esfuerzo del equipo de diálisis por salvarle la vida.

La dirigente comenta que este es un problema crónico y al ser de larga data la gente se va acostumbrando a la rutina de acudir al hospital tres veces en la semana. “Pero el desgaste es enorme y hay tres días en la semana en que no puede hacer otra cosa además de dializarse por el agotamiento que produce”, comentó.

Un agotamiento que se suma al problema que la movilización no se esté dando a quienes van ingresando a la diálisis. “Ellos tienen que pagar movilización porque es imposible que una persona se vaya así nomás después de la diálisis, el desgaste es demasiado y es un gasto que se realiza tres veces en la semana”, explicó la presidenta de Asodi, quien comentó que están gestionando una solución a esta dificultad.

Agregó que se habló con Fonasa quienes explicaron que lo que se encuentra cubierto es la diálisis, pero no hay cobertura para el traslado. Explicó que les informaron que había un acuerdo de palabra con el director anterior (de hace cinco años), en que Fonasa entregaba las platas para este beneficio y el Hospital Clínico de Magallanes debía otorgar las facturas, lo que finalmente dejó de hacerse, aduciendo que no había necesidad. Por lo tanto, actualmente, no tienen los recursos, manteniéndose el beneficio solamente a los pacientes antiguos.

“El 98% de quienes se dializa no tiene un trabajo formal y la mayoría inventa formas de ganarse la vida, porque las pensiones que entrega el Estado son muy bajas y si se considera que con eso hay que vivir y pagar el arriendo. Muchos son pacientes de la tercera edad y tienen escasos recursos. Hay quienes lograron trabajar y jubilarse, pero yo me enfermé a los 15 años, entonces si no tienes un apoyo es muy difícil salir adelante. Esta es una vida difícil que implica un agotamiento importante y muchos no lo entienden”, concluyó Contreras.