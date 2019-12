Padre de Gonzalo Burgos, víctima del desastre aéreo, tras emotiva velada artística: “Lo que vi acá era el reflejo de mi hijo”

Roberto Burgos Becerra estuvo presente en la gala del Club Deportivo Artístico Storm, donde el malogrado funcionario de la Fach era director

Una velada donde la emotividad estuvo presente de principio a fin es la que se vivió este domingo en la gala del Club Deportivo Artístico Storm, desarrollada en el Liceo Luis Alberto Barrera.

Lo anterior, porque como parte de las presentaciones de sus bailarinas -de entre 4 y 16 años- encabezadas por su directora Paula Escobar, se rindió un sentido homenaje a quien fuera uno los directores y coach del club: el cabo 1ero de la Fach, Gonzalo Burgos Gajardo, una de las 38 víctimas que dejó el accidente del avión C-130 Hércules que precipitó a las aguas del mar de Drake cuando se dirigía rumbo a la Antártica.

En el acto, donde se conjugaron también otros números artísticos que marcaron la antesala de un posterior video en recuerdo del infortunado hombre que estuvo ligado por una década a la Fuerza Aérea, como bien lo indicó su padre Roberto Burgos Becerra, quien asistió a la gala acompañado de una sobrina, accediendo sólo tras finalizado el evento, a decir algunas palabras con las que enalteció el recuerdo de Gonzalo: “Me gustó todo lo que se hizo. Lo que vi acá era el reflejo de mi hijo, me voy súper contento, no me esperaba esto y me emocionó. Ayer (sábado) tuvimos una misa en relación a él, muchas mamás de estas mismas chicas se acercaban y me hicieron ver que mi hijo había hecho mucho y lo vi en las imágenes”, señaló junto con valorar que la faceta artística de quien ha partido, se haya forjado con los genes de quien le dio la vida. “Yo de muy pequeño fui gimnasta y clavadista de saltos ornamentales. El tomó el rumbo y ha logrado lo que él quería hacer”, expresó.

Directora del Club

Quien también recordó con afecto a Gonzalo, es su compañera y directora del Club, Paula Sandoval. “Cuando llegó a Punta Arenas, estuvo en el equipo Trueno, también en Leopard y después llegó al Skua, donde nos conocimos. El armaba todo, creaba la rutina completa, desde la elevación hasta la coreografía. Luego decidimos partir este año con algo los dos y nuestras niñas nos siguieron. El nombre del club lo puso él y siempre me pidió que las chicas, aparte del cheer, tuvieran ballet para estilizarlas y que tuvieran más técnicas. Esta era nuestra primera navidad juntos como club, así que vamos a presentar lo cuadros que teníamos preparados y dispusimos una silla vestida con mi moña que dice coach. Las niñas pidieron no cancelar la gala porque querían bailar para él. Gonzalo llevó la bandera del club para tomarse una foto en la Antártica y la promesa era enviárnosla para mostrarnos que estaba allá con nosotras”.

Este domingo, en tanto, un avión trasladó hasta la capital los restos biológicos hallados en el mar de Drake, que correspondían a algunos de los 38 ocupantes, para su análisis en el Instituto Médico Legal.