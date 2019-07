Padre de joven baleado por Carabineros: “Encuentro que ha habido un abuso de poder”

Roberto Ortiz Melgarejo, padre del joven baleado por efectivos de Carabineros en la mañana del domingo tras eludir una fiscalización y atropellar a dos funcionarios policiales, se mostró preocupado por el estado de salud de su hijo.

La víctima, Roberto Alexis Román Ortiz Alvarez, de 18 años, se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico, en coma inducido, aún en riesgo vital, tras recibir dos proyectiles, uno en su muñeca y el otro en el hígado.

En esta circunstancia, se refirió a los hechos ocurridos asegurando que los amigos de su hijo le contaron que las patrullas habrían fijado a su hijo como único objetivo, puesto que -según dijo- desde hace algún tiempo que lo estarían “hostigando”.

“A mí me dijeron que llegaron varias patrullas y ellos estaban en la Costanera estacionados, escuchando música y todos los vehículos policiales se apegaron directamente al auto en el que andaba él. Hace harto tiempo que Carabineros lo anda hostigando. Cuando él era más pequeño, lamentablemente se subió a un auto con un cabro que tiene antecedentes, sacaron un vehículo, se volcaron, él quedó lastimado y los otros arrancaron, entonces lo culparon a él. Desde ese día que mi hijo quedó estigmatizado y siempre lo persiguieron. En la calle los carabineros lo encontraban y lo trataban muy mal, lo insultaban, en vez de darle buenos consejos”, sostuvo.

En el procedimiento, se le habría encontrado marihuana al joven, y posterior al hecho los efectivos de la Brigada Antinarcóticos de la PDI concurrieron hasta su domicilio, donde el padre autorizó voluntariamente el ingreso sin que los detectives hallaran otras sustancias ilícitas en el inmueble.

“Hace poco lo detuvieron en un control de identidad, él no andaba con su carné y lo llevaron al calabozo. Me dijeron que lo empezaron a presionar para que hable y diga quiénes eran los que estaban robando autos, él les dijo que no tenía idea, pero le dijeron que él era uno de los involucrados y que lo iban a cargar no más”, prosiguió.

Ante lo sucedido, acotó que ayer llegó hasta la oficina regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos para interponer una denuncia y a la vez dar cuenta de lo sucedido, solicitando asesoría para conocer qué acciones tomar ante el accionar policial.

“Me siento mal con todo esto, es una situación complicada y encuentro que ha habido un abuso de poder por parte de la policía en su manera de actuar, porque si llegaron tantos funcionarios y ya lo habían detenido en otras oportunidades, podrían haberlo agarrado y retenido. Ellos deberían actuar de otra manera y no tan salvajemente. Estamos en una ciudad tranquila, no es como en Santiago o en comunas que son más peligrosas, que allá sí andan los jóvenes armados”, arguyó.

A las 16 horas el médico habló con la familia informándoles que aún no existía certeza de poder extraer el proyectil, ya que se estaba comprometiendo una arteria cercana a un riñón, por lo que durante esta jornada se llevará a cabo una junta médica en que el cirujano deberá decidir los cursos de acción para seguir con este procedimiento.

Finalmente, desde Carabineros se confirmó que hoy se interpondrá una querella criminal en contra del joven por el delito de homicidio frustrado en perjuicio del teniente Christopher Bustamante y la cabo Rosa Avila, quienes fueron embestidos por el imputado.