Padre de joven muerta en Nueva Zelanda exige justicia: “¡A mi hija la asesinaron!”

– El hombre de Punta Arenas dice tener las pruebas necesarias para demostrar que la joven de 27 años fue ultimada en una playa de Auckland.

Antonio Bravo Lagos parece el prototipo del hombre duro, no por nada fue efectivo de la Armada y hoy se dedica a la construcción. Sin embargo, aquello ha sido puesto a prueba, apostando a su paciencia. Algo nada de fácil en medio del dolor que significa perder a una hija, su única hija, y a la incertidumbre de no saber qué pasó.

El hombre, el padre, comienza en diálogo. Intenta ordenar sus ideas: “Yo sé que a mi hija la mataron en Auckland, Nueva Zelanda. Tengo todos los antecedentes que logré recopilar después de meses y meses de trabajo, lo que no fue capaz de hacer la policía de ese país y con ayuda que no llegó desde el gobierno de Chile”.

Punto de partida al relato. Millaray Antonia Bravo Ramos, 27 años, había hecho su vida en Antofagasta, donde paralelamente a sus estudios trabajaba, manteniendo contacto permanente con su padre que vive en Punta Arenas. Fue a través del teléfono cuando le comunicó a Antonio Bravo su intención de viajar a Nueva Zelanda para estudiar inglés . “Fue así como partió, dándose cuenta al poco tiempo que el programa que había tomado no era tal. Pero se quedó allá y comenzó a hacer su vida”, señaló.

Sin embargo, una amiga le confidenciaría a Bravo Lagos que en enero estaba con la idea de retornar definitivamente a Chile, y lo haría junto a la pareja que había conocido en Nueva Zelanda. Su intención se vería frustrada dos meses después, cuando fue hallada sin vida en una playa de Auckland. Los primeros antecedentes dieron cuenta de un suicidio.

Pero para el padre aquello no era creíble, no sólo por conocer a su hija sino también porque las evidencias daban cuenta de lo contrario. “Todo fue extraño, desde el principio. Apenas llegué allá recibí puras evasivas, de las autoridades, de la policía y de cercanos de mi hija. No me dejaron conocer los antecedentes, no me dejaron ver el cuerpo de mi hija más allá de observar detrás de un vidrio un supuesto cuerpo tapado con una sábana y me ‘recomendaron’ retornar a Chile lo antes posible”.

Coincidencia, dudas y testigo clave

Agrega que ello abrió demasiadas interrogantes que fue analizando e intentando responder una a una en base a pruebas concretas. Eso significó viajar, entrevistar, gestionar y todo lo que, a su juicio, no fue capaz de hacer la policía de ese país ni el gobierno de Chile.

“Logré obtener las fotos del cuerpo de mi hija. Me dijeron que ella estaba bebida y ella no bebía de acuerdo a lo que me contaron sus cercanos. Hablaron de suicidio y me pregunto entonces: ¿Por qué su cuerpo estaba desnudo al fondo del mar con los pies atados perfectamente con una cuerda? ¿Por qué -me pregunto- estaban tan interesados que abandonara rápido ese país? ¿Por qué me entregaron su celular vacío y su computador en mal estado? ¿Por qué demoraron meses en entregarme el resultado de la autopsia y luego dijeron que no era válido porque faltaba timbre y firma? Eran demasiadas coincidencias que fui viendo de a una y, más aún, surgió un testigo clave que me dijo haber visto minutos antes a mi hija junto a dos personas en la playa, a las que logré identificar como su pareja, quien siempre negó la relación amorosa y el primo de éste”, sentenció Bravo.

Junto con ello, lamenta el poco interés y deferencia que ha tenido el gobierno con su caso, apuntando a la Cancillería y directamente a la cónsul chilena María Gómez, “por no querer apoyar para poder llegar a la verdad. Porque a mi hija la asesinaron. Mataron a una joven chilena y a nadie pareció importarle, ni acá en su país ni menos allá”.

Ahora, el hombre dice tener pruebas, desde mensajes telefónicos hasta fotografías, antecedentes que espera sirvan para que se haga justicia.

“Ahora se cumple justo un año de su muerte y espero en los próximos meses volver a viajar, y tenga por seguro que no voy a rendirme. Lucharé todo el tiempo que sea necesario, necesario para lograr justicia”.