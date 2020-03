Padre del cabo primero de la Fach: “Esperamos que se termine el caso para hacer un ritual religioso por nuestro hijo”

– Roberto Burgos Becerra regresó a Punta Arenas citado por el fiscal Eugenio Campos, para conocer antecedentes de la carpeta investigativa y para ser sometido a exámenes psicológicos.

“Búsqueda. Verdad. Justicia. Hércules C-130” reza la polera negra que viste Roberto Burgos Becerra, padre del cabo primero de la Fuerza Aérea, Gonzalo Burgos Gajardo, una de las 38 víctimas del siniestrado avión de la Fach.

“Queremos, como familiares, saber la verdad y quién es el responsable”, dijo tajante.

Burgos, en una anterior entrevista con este medio, acusó a la Fach de no cumplir sus promesas respecto de brindarles apoyo y esta vez no fue la excepción, al plantear que no los están tratando de la forma que se merecen.

“Estamos indignados con la Fach porque nos siguen mintiendo. En Santiago, Carolina Pizarro, una de las mamás afectadas, encabeza el grupo de familiares que está constantemente participando de las reuniones… Estamos sentidos por cómo hemos sido tratados… A veces nos acercamos y no nos atienden, no nos dan un recibimiento ni permiten una conversación y se van por otros caminos para que no salga la verdad a la luz”, acusa.

“¡Basta de jugar con nuestro dolor!”, clama Roberto Burgos, quien confirma que, hasta el viernes, se habían identificado restos biológicos de 25 de las 38 personas que iban a bordo del Hércules C-130 el 8 de diciembre del año pasado, cuando partió desde Punta Arenas rumbo a la Antártica.

Entre éstos, están los restos de Gustavo. “Mi ex señora con mi hijo fueron a ver algo de los restos y les dieron a entender la secuencia”, acota y explica que este proceso resulta devastador porque a las familias les están entregando “cinco pedacitos y más partes de sus hijos”.

“Ese es el problema. Se siente como ir a la carnicería para poder formar a nuestros hijos y reconstruirlos… Por eso, nosotros, con mi ex señora, optamos por no hacer ningún ritual religioso hasta que se termine la investigación. Sólo después de que se termine el caso, vamos a hacer alguna cosa religiosa”, confidencia en forma dramática.

El padre de Gustavo Burgos llegó esta vez a Punta Arenas traído por la Fiscalía. “La ocasión anterior, el fiscal (Eugenio) Campos se enteró, por su entrevista, que yo andaba por acá. Me pidió que viniera para darme a conocer antecedentes relacionados con mi hijo que están en la carpeta investigativa y también para que me practiquen exámenes psicológicos”, indica.

Luego, destacó: “Sabemos que esta persona, nuestro fiscal, está haciendo todo lo posible por buscar la verdad y tenernos a cada familia en buena certeza de lo que está haciendo él”.