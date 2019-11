“Padre Goic”, “Peludo” y “Canilla” Hernández; historias de fútbol y boxeo

Pedro fue arquero, especialmente en el fútbol de la “18” y laboral; su hermano José brilló en el boxeo regional y en la Patagonia Argentina y su hijo José Manuel, además de lucir en el fútbol regional, actualmente es un destacado formador en la escuela de fútbol Patagones

Una familia grande, unida y alegre, conforman los Hernández, con historias como para llenar un libro. En su casa de la población Pedro Aguirre Cerda se reunieron todos para recordar sus andanzas en el deporte. Los hermanos José y Pedro Hernández Bahamonde son quienes llevan la batuta de esta familia. Hijos de Demesio Hernández, de Maullín y Ester Bahamonde, de Punta Arenas, tuvieron además otros tres hermanos, Demesio, Sergio y Luisa.

José Hernández fue el primero en destacar en el deporte. Nacido el 22 de diciembre de 1951, desde joven optó por el boxeo, donde se ganó el apodo de “Peludo”, por su abundante cabellera. “Yo fui campeón de Chile en 1972, pero cuando comencé salía a escondidas para entrenar y aprender, cuando tenía 14 años. Peleaba por el club Prat, iba a la Escuela Nº 15 y después nos cambiamos a la ‘18’. Después de salir del regimiento (por el Servicio Militar) seguí en el boxeo, fui campeón de novicio, aficionado y de ahí fui a dos nacionales a Santiago. En 1972, me fui a Argentina, porque me iban a ‘contratar’ de militar, me arrepentí y me radiqué en Río Grande, donde estuve 12 años. Allá nacieron mis dos hijas (Claudia y Mónica) y José Manuel nació acá, cuando volví, en 1981. Anduve en Ushuaia, Río Gallegos, San Julián y Comodoro Rivadavia. Cuando regresé, seguí en el boxeo, por los senior, y en 1982 fui a otro nacional, donde fui tercero, pero en otra categoría, porque la mía era de 63 kilos y fui por la de 67”, recuerda José Hernández, que en 1999 colgó los guantes definitivamente.

De sus años de gloria del boxeo, “Peludo” Hernández recuerda que era muy sacrificado, porque “entrenábamos en el último piso arriba, en el Gimnasio de la Confederación, ducha de agua fría a veces. Se llenaba el gimnasio en ese entonces, estaba el ‘finao’ Talma, los hermanos Montiel, ‘Cloroformo’ Andrade, que era de Natales, los Carroza, Alarcón, los Trujillo”.

El “Padre Goic”

Su hermano Pedro, nacido el 29 de junio de 1953 destacó como arquero en fútbol y baby fútbol. “Pasé un poco por el boxeo, pero salí mal, más lo que recibimos que lo que damos. Igual hice básquetbol, como entrenamiento. Yo empecé jugando en Carlos Dittborn, Chile Austral, y después por los barrios, jugué por Manuel Estefó; también tuve una trayectoria buena en Salfa, recorrimos harto Chile (Angol, Temuco, Concepción, Arica, Los Andes), hace unos diez años dejé de jugar, porque estaba en el futbolito senior pero llegaron los achaques de viejo, y terminé en Carlos Dittborn”, resumió el otrora arquero, que se hizo famoso por su apodo de “Padre Goic”.

Reacio a contar el origen del apelativo, al final lo reveló: “Jugando por Carlos Dittborn, como yo trabaja con Juan Goic, el hermano del padre Alejandro, él tenía su casa en Maipú con Chiloé, lo ayudaba a repartir leche, y cuando se recibió Alejandro, en Don Bosco hicieron una tremenda fiesta y ahí me mandaron a trabajar, y mi pega era llevar botellas de vino, cuando lo conté, para qué, altiro me pusieron el apodo. Yo era un cabro joven, pero a la fecha, me siguen diciendo así, hasta el mismo Alejandro lo sabe”.

De esa época, destaca el trabajo de los dirigentes, porque “ahora hay pocos deportistas, porque hay un montón de canchas buenas y cabros jóvenes que no sobresalen. Antiguamente había hasta 10 equipos entrenando en pura tierra y ahora no se ve eso. Habiendo todas esas canchas, la gente debiera aprovecharlas”.

Jugador y formador

El testimonio deportivo lo recogió José Manuel, hijo del ex boxeador, nacido el 5 de agosto de 1981, y que cuando comenzó a jugar, por su cabellera larga y rubia, se hizo conocido como “Caniggia”, por el delantero argentino, derivando a “Canilla”, como lo conocen hasta ahora, sobrenombre que también tiene su hijo Benjamín.

“Tenía como 6-7 años cuando empecé en Río Grande, en los Torneos Evita. Un tío nos recomendó a Carlos Dittborn y así partí acá, de los 7 a los 18 estuve ahí. Después me fui a probar a Puerto Montt, donde estuve 7 meses, eso fue en el 2001 y al final me vine porque empecé a extrañar. Yo era lateral derecho, y fue linda experiencia, me saqué las ganas de ir, me probé en Primera, pero no nos podían hacer contrato porque el club estaba pasando por un mal momento. Estaba Vladimir Bigorra de técnico, jugaba Lucho Mena, Eric Lecaros, la ‘Vieja’ Quiroga”.

A su regreso a Punta Arenas, jugó dos temporadas por Sokol, y en la Asociación 18 de Septiembre se consolidó. “En la selección jugué un Nacional que hubo en 2005, por la Araucanía, eliminamos a Punta Arenas esa vez, que tenía tremendo equipo y ganamos 2-1. El otro Nacional por la selección de la 18, fui capitán, y el último fue por San Felipe, que salimos terceros”.

Su trayectoria anota también pasos por Magallanes, Cosal, Español y terminó el año pasado en Carlos Ibáñez. Hace dos años empezó su escuela de fútbol. “A mi hijo lo llevé a una escuela y el profesor me pidió si le podía ayudar, era un rato, supuestamente. De ahí lo reemplacé una vez y al final me terminó gustando, los mismos apoderamos me terminaron buscando, pero me salí de esa escuela y un hermano me dijo que por qué no formaba mi propia escuela. Así que decidí formar una escuela con mis reglas, priorizando la parte formativa y entregando buenos valores”, recalcó José Manuel Hernández.

Así nació la escuela Patagones con este enfoque distinto, porque la formación, a su juicio, se ha perdido bastante en el fútbol regional. “El papá lo único que busca es llenarle al hijo la pieza de medallas y copas, entonces a los 14 años llegan sin ninguna motivación de jugar. Llevamos dos años y fracción ahí, donde juega mi hijo Benjamín”. Estudiante del Instituto Don Bosco, el chico entró este año como mediocampista, y también juega por Cosal.

Su padre reconoce que es bien exigente en su escuela, porque “no me gusta el niño con aro, el insulto, creo que el mejor jugador puede ser educado, ayudar a otro jugador. He visto equipos que pierden y no van a saludar al rival, eso parte de cómo tú diriges”, destacó.

Un recuerdo que saca a colación Pedro Hernández fue cuando tuvo que jugar con su sobrino. “Yo estaba por los senior, y a Carlos Dittborn le castigaron a su arquero. Como yo estaba mirando el partido, me llamaron y pa’ dentro. Jugué al final como 5-4 partidos al lado del ‘chiporrito’, el sobrino con el tío jugando en primera”. José Manuel recuerda que esos partidos lo marcaron mucho: “Eran mis primeros partidos en Primera y con tremendos jugadores, haber jugado con uno de los grandes de la 18, fue uno de los buenos. Tuve la suerte de jugar con Amado Gómez, ‘Cañón’, Valderas, Zapata, que después fue mi entrenador”.

José Manuel también comenta que alcanzó a ver a su padre boxear. “Lo veía cuando entrenaba y yo no le llego ni a los talones. Me gusta entrenar, pero él salía a las 6 de la mañana a trotar a la laguna Lynch, volvía, se duchaba y a trabajar en Buses Fernández. Al regreso, otra ducha y a entrenar al gimnasio de la Confederación y todos los días. Una vez lo fui a ver, ya era senior, y fue emocionante. En Natales una vez hizo una buena pelea, pero le pegaron un cabezazo y le rompieron la ceja. Allá querían la revancha al otro día y casi se quedó, pero lo mandó a llamar mi mamá y nos vinimos de vuelta”.

Otra deportista de la familia es Isidora Labbé Hernández, hija de Claudia Hernández, y que a su corta edad, brilla en el atletismo, por el Liceo María Auxiliadora. “Llevo tres años, en marzo fui a Santiago y el año pasado fuimos a Osorno. Generalmente hago salto alto y carreras de por lo menos, 400 metros”, indicó Isidora, que partió en danza y por buscar una nueva disciplina, llegó al atletismo, donde ya acumula una gran cantidad de medallas, prolongando la tradición familiar.