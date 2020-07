Padres dejaron solos a sus hijos pequeños al interior de un auto por casi una hora

Por “vulneración de derechos a menores”, deberán responder los padres de dos niños, de 2 y 6 años de edad, que los dejaron por casi una hora solos al interior de un vehículo, mientras realizaban compras en un local de Zona Franca.

El episodio ocurrió hace unos días mientras la madre adquiría productos en Sánchez & Sánchez y en un momento decidió pedir ayuda al marido, que en esos momentos estaba al cuidado de los hijos en el vehículo.

Por ir en apoyo de la esposa dejó a los menores solos y de esto se percataron funcionarios de la Fuerza Aérea, que regularmente realizan controles por la pandemia.

Caminaron al lado del vehículo y al ver a dos pequeñitos solos, lógicamente que les llamó la atención. Esperaron por casi 45 minutos que llegaran los padres o familiares de los niños, y en el intertanto llamaron a Carabineros.

Al llegar la policía ya habían aparecido los progenitores y los uniformados dieron cuenta de este caso, que para efectos legales implica remitir la denuncia respectiva caratulada como un caso de “vulneración de derechos de menor de edad”.

La demora y el tiempo que dejaron solos a los hijos en el vehículo, lo justificaron señalando que tuvieron problemas con la boleta de compra y eso los demoró.

Llamado

La subcomisario administrativa de la Primera Comisaría de Carabineros, capitán Daniela Vargas, agradeció que en este caso no hubo que lamentar víctimas, pero de todas maneras aprovechó de realizar un llamado a los padres a no cometer este tipo de acciones, “ya que su actuar puede traer problemas a sus hijos. No hay que dejarlos nunca solos”.

Recordó que hace tres años, en diciembre de 2017, en Santiago, un niño de dos años falleció luego que el padre lo dejara encerrado al interior de un vehículo por casi 8 horas.