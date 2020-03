Panaderos resistirán alzas de insumos y afirman que el precio del pan no subirá en Punta Arenas

– Trabajadores del rubro afirman que el valor de este producto debería mantenerse igual durante los próximos meses, a pesar de que el valor de la harina aumente.

Sube el dólar, lo que provoca el aumento de la harina y, por ende, del pan. Así se ve el panorama, por lo menos en la capital del país. En Magallanes la situación podría ser mejor para los consumidores. Distintos dueños de panaderías afirman que lucharán por mantener los precios, aunque los costos de su materia prima aumente.

En la panadería El Molino, el kilo de la marraqueta está a $2.000 y la hallulla a $1.600. Una de las socias de este local, Viviana Krecul, se muestra nerviosa por el actual escenario, pero confía en que podrán mantener los actuales precios. “Por el momento no tenemos pensado subir los precios, a pesar de que el costo de los insumos aumenten. La idea es que no aumenten y vamos aguantar para que no lo hagan.”, señala ella.

Un poco más al sur de la ciudad podemos encontrar la panadería Pancal. Su administrador, Luis Delgado, se muestra más preocupado por el panorama que se podría presentar en unos meses. “Está muy complicado porque los proveedores nos han aumentado los precios de las materias primas. Pero acá tenemos la orden de no subir los precios. Actualmente el kilo de marraqueta está a $2.000 y el de la hallulla a $1.500. Esperamos no tener que subirlos más adelante y esperamos llegar a un acuerdo para mantener el precio de la harina a uno razonable”, explica Delgado.

A unas cuadras de este lugar, llegamos a la panadería Piekochi. Aquí el valor del kilo de todos los panes es de $1.600. Su dueño, Pablo Leiva, señala que: “Estamos haciendo un tremendo esfuerzo para no subirle el precio a los productos porque los clientes no tienen la culpa de lo que está pasando. A pesar de que nos han aumentado el valor de la harina, vamos a seguir con estos precios”.

Sin embargo, a pesar de las declaraciones de los dueños de estos locales, existen proveedores que afirman que el costo de la harina no debería subir. Uno de éstos es la Distribuidora Rofil ubicada en Zona Franca. Su gerente, José Zamudio, explica que en el futuro el precio del pan no debería aumentar. “Yo creo que ahora ha subido el valor, pero eso es debido al nerviosismo que existe en el mercado. Más adelante no deberíamos tener alzas. Cuando estemos en el peak de todo esto, como en junio más o menos, vamos a traer trigo de Argentina y Europa y allá no tienen tantos inconvenientes. Tenemos muchas ofertas para traer trigo y al mismo precio, por ende no vamos a subir los precios nosotros”, explica Zamudio.