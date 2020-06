Pandemia provoca primeras cancelaciones en operaciones de cruceros a la Antártica

-En la reciente temporada bajó la cantidad de embarcaciones turísticas que pasaron por bahía Fildes atribuido al abrupto corte que tuvo la temporada por la aparición del coronavirus.

El escenario aún es incierto para las compañías internacionales que cada verano destinan unos 40 cruceros de turismo para operar en la península Antártica.

La operación deberá ceñirse a rigurosos protocolos sanitarios que deberán implementarse por el Covid 19, una pandemia que no ha llegado hasta ahora al continente blanco.

Si bien la máxima organización que aglutina al 95% de las empresas de cruceros que visitan el continente blanco, la Asociación Internacional de Operadores Antárticos (Iaato sigla en inglés) no ha liberado las estadísticas de la pasada temporada, se estima que el flujo de visitantes habría fluctuado entre las 56 mil y 58 mil personas.

El gobernador marítimo en la Antártica, capitán de fragata Alejandro Valenzuela, describe que en la última temporada veraniega hubo 199 barcos y yates que navegaron por la península antártica, mientras que en la temporada 2018-2019 lo hicieron 134 naves.

Ahora en cuanto a las recaladas o paso de naves turísticas por bahía Fildes, en la isla rey Jorge, el comandante Valenzuela explica que en el verano 2018-2019 fueron 50 cruceros y este verano lo hicieron 42, quizás marcado por el término anticipado de las operaciones turísticas al declararse el coronavirus una pandemia mundial.

Jaime Vásquez, presidente de la compañía Antarctica21, que en la reciente temporada operó con tres barcos, sumando el debut del crucero “Magellan Explorer”, hace un balance positivo porque realizaron 40 viajes y movieron unos 3 mil pasajeros.

Señala que además del nuevo barco mantuvieron las operaciones con el “Ocean Nova” y con el “Hebridean Sky” que operó por un mes, aunque se mantiene la tendencia de incremento en el llamado turismo aero-crucero, que combina el traslado de pasajeros vía aérea desde Punta Arenas a isla Rey Jorge para que desde allí los turistas se embarquen en los cruceros y así eviten dos días y medio de navegación por el mar de Drake.

Vásquez precisa que, si bien dejó de operar una de las cuatro compañías que realizan esta modalidad de aero-crucero, se sumará una nueva compañía: Silver Sea. “Tenemos una hegemonía turística y esa es la ventaja que tenemos que cuidar como país al disponer del aeródromo en la isla Rey Jorge para el arribo de los aviones desde Punta Arenas”, acota.

Efectos del Covid 19

Sin embargo, admite que la próxima temporada no será fácil y aún tienen más dudas respecto a cómo se desarrollará. “Ya nos avisaron que en la próxima temporada la compañía no operará con el ‘Hebridean Sky’ que nosotros arrendábamos por un mes y los propietarios lo ocupaban otros dos meses. Ese barco ya no vendrá”, explica.

Ante este escenario es probable que no realicen los 48 cruceros que proyectaban y acoten la temporada. Esta es una materia que evaluarán recién a fines de julio.

El 60% de los pasajeros que mueven son norteamericanos y europeos y el 40% procede del mercado asiático. Y claramente es poco probable que los asiáticos hagan turismo en la cantidad que lo venían haciendo.

“Veníamos con una demanda extraordinaria y ya teníamos el 80% de la demanda colocada, pero ahora hay que ver cómo va evolucionando todo”, señala el ejecutivo.

También esperan que se oficialicen los protocolos sanitarios que establecerá la Asociación Internacional de Operadores Antárticos y que deberán implementarse a bordo de los cruceros en la próxima temporada.

Desafío permanente:

La Iaato regula permanentemente el turismo en la Antártica. Una de las reglas que deben respetarse es que los turistas no pueden acercarse a los animales o que una determinada cantidad de personas baje cada día a los sectores, en grupos acotados que se van regulando desde a bordo de los cruceros.

Hay otro segmento de cruceros que navegan por la Antártica, pero sus pasajeros no descienden. A este grupo se les llama: turistas contemplativos, porque no tocan la Antártica.