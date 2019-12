Papá del niño atropellado por un furgón escolar: “Gracias a Dios no fue tan grave porque por la magnitud del accidente pudo ser peor”

“Gracias a Dios no fue tan grave porque por la magnitud del accidente pudo ser peor”. Con estas palabras, Ariel Chaura se refirió al atropello vehicular que sufrió su hijo de 14 años, Alexis Chaura Espinoza, quien fue embestido por un bus escolar durante la tarde del lunes, mientras andaba en bicicleta en la intersección de las calles Juan Ladrillero con Mar de Labrador, en la población Loteo del Mar.

Durante la tarde de ayer, el joven dejó la Unidad de Cuidados Intensivos de Pediatría del Hospital Clínico de Magallanes y fue derivado a sala, donde le han realizado una serie de exámenes que han permitido descartar el traumatismo encéfalo craneano y se evalúa una fractura nasal. Si bien, el joven alumno del Liceo San José sufrió múltiples contusiones producto de que fue arrastrado por varios metros, se ha mantenido consciente y está fuera de riesgo vital. Ha presentado una positiva recuperación y se espera que pueda ser dado de alta en los próximos días.

“A pesar de la magnitud del accidente, el joven sólo tiene contusiones y moretones. A pesar de todo fue muy afortunado”, dice el papá, quien explicó que su hijo aprendió a andar en bicicleta hace sólo unos meses. Sin embargo, Alexis es deportista y desde hace años practica karate.

Padre reconoce responsabilidad del menor

Respecto del grave accidente, el padre reconoció la responsabilidad del joven en el accidente y aseguró que la conductora, que es vecina del joven, ha estado preocupada por la condición del estudiante salesiano. “Al final todas las cosas se dieron para que las cosas salieran bien”, aseguró.

Explicó que al momento del accidente él se encontraba trabajando en Cerro Sombrero, donde se desempeña como operador en la empresa Enap. Recordó que una amiga de la familia lo llamó llorando, contándole del accidente que había tenido su hijo. “Ahí le expliqué a mi jefe que mi hijo había tenido un accidente y me dieron todas las facilidades. Cuando me dijeron que estaba consciente, recién me pude tranquilizar”, relató el papá.

Accidente

De acuerdo a los primeros antecedentes que se manejan, el joven fue atropellado a eso de las 14,45 horas del lunes por un furgón escolar -conducido por una mujer de 60 años vecina del sector- en la intersección de las calles Juan Ladrillero con Mar de Labrador, en la población Loteo del Mar. El hecho se habría desencadenado cuando el menor ingresó repentinamente a la calzada, sin ceder el derecho preferente de paso al vehículo mayor.

El papá agradeció el apoyo que tuvo su hijo tras el accidente, de los vecinos y de todos quienes lo ayudaron. Además, agradeció a todas las personas que se han sumado a la cadena de oración que se realiza todos los días a las 21 horas.