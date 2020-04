Para aclarar dichos de Mañalich, de que en Magallanes no había funcionarios contagiados: “Tenemos 31 colegas enfermos por coronavirus”, le informó la Fentess al subsecretario Zúñiga

El mandamás de la subsecretaría de Redes Asistenciales se reunió con gremios de la Salud regionales,

pero dejó fuera de la cita al Colegio Médico local, debiendo disculparse posteriormente.

La idea de la Fentess y Cotecpae Punta Arenas era reunirse con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, pero al final fueron recibidos por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

A las tres de la mañana le confirmaron al presidente de la Fentess (Asociación y Colegio de Técnicos Paramédicos de los Establecimientos de Salud XII Región) y de la

Cotecpae (Colegio de Técnicos Paramédicos), Luis Muñoz Villarroel, que Zúñiga se reunirían con ellos el sábado, en las oficinas de la Dirección del Hospital Clínico de Magallanes.

A la cita llegaron también dirigentes de la Fenpruss (Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud) y de la Asenf (Asociación de Enfermeras y Enfermeros).

Molestia del

Colegio Médico

No así el Colegio Médico, que no fue invitado. Por lo mismo el presidente regional, Gonzalo Sáez, escribió en su cuenta personal de Twitter: “El Colegio Médico ha sido un gran colaborador en Punta Arenas. Consiguiendo colegas, donaciones, equipos. No se entiende que el subsecretario se reúna con el resto de los gremios y no el Colegio Médico”.

Horas después volvió a tuitear: “Me acaba de llamar el Subsec de Salud para disculparse por no haberse reunido con el Colegio Médico local. Se agradece la rectificación y se le plantean las falencias que se pueden resolver en forma colaborativa”.

Fentess

El líder de la Fentess y Cotecpae, Luis Muñoz, dijo sobre el viaje de Mañalich a Punta Arenas que se enmarcó en una visita política, haciendo entrega de algunos implementos como ventiladores y equipos de protección personal, “bienvenidos sean, y a buen momento”, valoró.

A Zúñiga aprovecharon de decirle que discrepaban de los dichos de Mañalich, de que acá no habían funcionarios enfermos de Covid-19. “Tenemos 31 colegas enfermos, para rebatir el dato estadístico que estaba entregando”, y por ende le hicieron sentir la molestia del personal, “que lamentablemente se encuentra enfermo en su casa y que se ha sentido vulnerado por este tipo de opiniones. Hay que reconocer que los compañeros no lo están pasando bien”, señalaron.

Entrega de una carta

También le hicieron entrega de una carta donde expresan su preocupación por la realidad que se vive en la Región de Magallanes, tras la crisis por la pandemia de Covid-19.

“El Hospital Clínico se convierte en nuestra región en el centro de referencia para los casos de Covid, situación que conlleva una gran responsabilidad y genera una gran demanda para todas las líneas de su personal. Esto no hace más que evidenciar una vez más la inmensa necesidad de aumentar el recurso humano, sobre todo asistencial técnico, y cerrar de esta forma la brecha histórica de personal”.

Además plantearon “la escasez de personal suplente disponible, para cubrir el ausentismo de diversos orígenes, en nuestros establecimientos sanitarios”.

Y sumaron “la real importancia que las licencias médicas de los funcionarios con diagnóstico de Covid-19 positivo sean consideradas como enfermedades de origen profesional, con el fin de que las mutualidades cubran las atenciones inmediatas así como también las futuras como producto de secuelas de esta enfermedad”.