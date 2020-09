Para líder local de los enapinos sería “sensato” posponer el plebiscito

El presidente del Sindicato de Trabajadores de Enap, Alejandro Avendaño, dijo que no están dadas las garantías para efectuar el plebiscito nacional del próximo 25 de octubre, a raíz del estado de emergencia que vive el país producto del Covid-19.

El dirigente expuso -precisando que lo hace como ciudadano- que perfectamente se podría esperar que la situación de pandemia esté controlada y no seguir insistiendo dentro de un escenario que está lejos de entregar las condiciones para asegurar una verdadera participación ciudadana. “Hemos esperado 40 años desde la última reforma, que tampoco fue transparente, ya que no existía ni siquiera padrón electoral. Hoy todos entendemos que este es un proceso inédito y trascendental para la historia de Chile; por lo mismo, todos deben tener el derecho de votar y así como están dadas las cosas con la pandemia y ya a casi un mes que se realice el plebiscito, las garantías no están”.

Avendaño citó como ejemplo a los adultos mayores, “quienes históricamente han sido muy responsables en concurrir a votar, pero ahora no van a exponer su salud por más motivación que tengan”. También mencionó a los Covid-19 positivos, los asintomáticos que lo harán con el riesgo de contagio, a los estudiantes que se volvieron a sus regiones y a los trabajadores de terreno de la Enap que están con dotación mínima y tampoco podrán hacerlo.

“Hoy, insistir en realizarlo, incluso, constituye un riesgo de que gane el rechazo, porque no me compro el cuento de sectores de la derecha que hoy dicen que votarán apruebo. Me suena como una táctica más que una verdad en el momento que voten”, señaló Avendaño.