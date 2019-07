Pedro Hueicha Cárdenas, histórico socio y directivo Ni sus casi 76 años y su salud deteriorada impiden a este hijo de chilotes, recordar toda su vida teñida de colores verdinegros, tanto así que hace unos días, el club bautizó con su nombre, el camarín que ocupan en el estadio de la Confederación Deportiva

En el libro con el que el Club Deportivo Scout celebró su centenario, en octubre del año pasado, aparece la siguiente reseña sobre Pedro Hueicha Cárdenas: “Debe ser uno de los socios más activos del Scout en los últimos 50 años. Participó como delegado ante la asociación. No hay otro dirigente que tenga más turnos en el cuerpo que él. Sin lugar a dudas, por su gran aporte a la institución y a la Asociación de Punta Arenas, es uno de los grandes personajes del verdinegro”.

Pero ese reconocimiento no quedó solamente publicado en el papel. Aunque es reacio a los homenajes y reconocimientos, Hueicha no pudo negarse a la más reciente manifestación de cariño que el club le otorgó: ver bautizado con su nombre, el camarín que Scout ocupa en el estadio de la Confederación Deportiva. Con sus 76 años y con problemas en uno de sus pulmones, Hueicha aceptó con amabilidad contar su historia, aunque disculpándose cada tanto, de no recordar con detalle algunas situaciones. Y es que como organizador y directivo, más allá de hechos puntuales, su visión es más amplia hacia los valores y ejemplos que se inculcan en el club. Tanta es su discreción que existen pocos registros fotográficos de él, vestido de corto.

“Para mí, el Club Deportivo Scout es igual que mi casa”, manifiesta Hueicha, cuyos padres provenían de Chiloé, aunque se casaron en Magallanes. “Fui nacido y criado en Punta Arenas. Mi viejo era marino y acá se encontró con mi madre. Mis hermanos fueron Rosendo, Aníbal y mis hermanas, Rosa, Margarita y Eduarda que falleció igual”.

Pedro Hueicha fue el único de la familia que se dedicó a la actividad deportiva, tanto es así que de inmediato recalca que no se casó ni tuvo hijos. “Partí jugando a los 8 años en la Escuela de Barranco Amarillo, de ahí me vine a Punta Arenas. Fui a la Escuela 12 donde terminé y me fui a trabajar de repartidor de leche. Esa escuela estaba en Mardones con Zenteno, antes que hicieran la población”, apunta. Sin embargo, por el accidente de un trabajador, con apenas 15 años, “entre por uno de ellos al diario El Magallanes a trabajar, por el año 1968. En ese tiempo uno podía tener 12 años y lo ponían a trabajar en cualquier parte. Entré de junior en el diario El Magallanes, José Bozic y Gazi Jalil se quedaron a cargo del diario, después lo vendieron a la Cámara de Comercio”, indica.

De esta manera, mientras trabajaba en El Magallanes, en paralelo jugaba por Scout. “Yo nunca dejé de hacer deporte, en Scout comencé a los 22 años, jugué en La Pandilla de mi barrio también, con Luces del puerto. En El Magallanes donde estuve como veintitantos años cuando Lucho Hernández me trajo a su imprenta. Estuve en la imprenta Oyarzún y terminé en Marangunic”, recuerda. “En El Magallanes igual jugaba, me llevaban a pichanguear hasta las 12 de la noche. El deporte no lo dejé nunca, ahí jugaba al arco y de delantero igual, en El Magallanes, en el campeonato laboral, en el San José”, destaca.

En paralelo, mientras jugaba, también comenzó a conocer la actividad dirigencial. “Siempre me gustó andar hinchando. Yo jugaba siempre de número 5, pero jugué poco, más me gustó ser dirigente. Como a los treintaitantos me dediqué más a la dirigencia, de ahí me metí a la Asociación de fútbol y en Scout estoy jubilando ahora”, comenta con más de alguna sonrisa, porque de inmediato se le recuerda el homenaje que le brindó su club de toda la vida.

“Yo no quería que me hicieran ni un homenaje, porque hay mucha gente que se lo merece igual, pero yo no quería nada. Sesenta años y tantos en el Scout, ahora estoy por llegar a los 76 años”, contabiliza como para volver a sorprender al lector con estas cifras.

En cuanto a su labor como directivo, Pedro Hueicha establece de inmediato que “yo no tuve cargo de presidente o vicepresidente, nunca quise estar más arriba que de director, porque era muy complicado”. Así que su labor era variada, desde “las parrilladas hasta los programas”.

En distintas etapas, trabajó junto a directivos como César Nahuelquín, Vladimir Zúñiga y Carlos Faggani, tanto en Scout como en la Asociación Punta Arenas y en la Confederación. En esta última, “también fui director, estuve con Angel Gómez. Hay muchas cosas que no recuerdo, pero no hubo nada tan extraordinario, pero fueron más de 60 años en Scout”, finalizó Pedro Hueicha Cárdenas, en su humilde hogar en el sector de Playa Norte, donde busca recuperarse de los problemas de salud que lo han aquejado en el último tiempo, especialmente en uno de sus pulmones.