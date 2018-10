“Para una zona extrema, como Magallanes, uno tiene que tener lo que tuvimos nosotros: respaldo político”

Cuando fue intendente ocupaba una hermosa y amplia oficina. Además, el cargo colocaba a su disposición un vehículo y chofer, además de otras importantes regalías. Hoy Jorge Flies Añón está en una diminuta oficina en el quinto piso del Hospital Clínico de Magallanes, donde trabaja en forma silenciosa y de muy bajo perfil.

Aunque esto último podría ser discutible, ya que a la ex autoridad regional se le ha visto bastante activo en programas políticos, lo que más de alguien interpreta como la previa a su candidatura a gobernador.

– La intendenta María Teresa Castañón dijo que el Centro Antártico costaría 60 mil millones de pesos y que, por ello, no estaría priorizado. ¿Qué opina de esto?

– “Es lamentable, porque entiendo que no es un tema de priorización de un gobierno u otro, sino que un tema de Estado y, en esto, lo que uno esperaría es que la autoridad regional se la juegue por los proyectos que dejan a la región en condiciones óptimas para trabajar con el futuro de lo que es la proyección antártica. Es llamativo que se hable de 60 mil millones de pesos cuando el proyecto de diseño aún no está terminado. Esa es una estimación imprecisa, porque para saber el valor real del Centro Antártico debemos esperar que esté listo el diseño. Pero, más que el valor, lo importante es lo que necesita Magallanes y tener autoridades que se la jueguen por proyectos que efectivamente cambian la condición de la región. Aquí estamos hablando de un proyecto que cumple absolutamente con eso, con la proyección de Punta Arenas, en su rol nacional y mundial. Entonces, tiene que ser una decisión de Estado que se debe pelear, no por presupuesto, sino por lo que queremos para Magallanes”.

– La actual administración habla de una no conocida viabilidad técnica real para ejecutar la construcción de la dársena portuaria. ¿Qué opina usted de esto después de dejar andando el proyecto?

– “Eso está absolutamente licitado. Hay un proyecto que incluso cuenta con un sistema de maniobras, ingeniería, mareas y corrientes y con una proyección lo más exacta posible, en la mejor posición, ya sea por vientos, corrientes y otras variables, con la empresa que más sabe de puertos en Chile. Acá se peca de desinformación. Cuando uno no quiere hacer una cosa cuenta otra. Por ejemplo, de que hay tope con el Centro Antártico y la verdad de las cosas es que son dos proyectos que se conversaron en su momento. Cuando se proyectó la dársena se conversó específicamente que al lado iría el Centro Antártico y en algún momento se sobreponían estacionamientos de vehículos, lo cual entenderán que no tiene ninguna implicancia en la viabilidad en proyectos de esta envergadura.

“Otro tema importante de hablar es el puerto que necesita Punta Arenas, la proyección de Magallanes es a través de la logística antártica y el turismo y, para hacer esto, los puertos tienen que estar en la ciudad, como ocurre en las grandes ciudades del mundo. Uno tiene puertos mayores si quiere carga, pero Magallanes no tiene carga y probablemente un puerto dársena puesto en la ciudad manejaría perfectamente la carga proyectada por muchos años para la realidad local”.

– ¿Qué le parecen las declaraciones del jefe de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Mauricio Peña y Lillo, sobre el paso Kirke, de que este proyecto es una materia necesaria de revisar?

– “Bueno, en este último tiempo hemos tenido la respuesta permanente de revisión, de poner en duda los proyectos, de decir que no hay presupuesto e indicar que no se pueden ejecutar. Sería interesante saber cuál es la propuesta real de este gobierno, sobre todo en una administración que es extremadamente corta. Hay que recordar que no será de cuatro años, como es lo habitual, sino hasta el 2020, dos años y medio, de los cuales ya van casi ocho meses y no tenemos una definición de cuál es su propuesta para la Región de Magallanes. Uno entiende que los proyectos, sobre todo los de gran envergadura, no se pueden ejecutar todos a la vez, pero uno tiene que saber qué van a hacer y cuál es la planificación de la región a largo plazo. La verdad de las cosas es que creo que, cuando no se quieren hacer las cosas, se justifican diciendo que se deben estudiar o que no hay presupuesto”.

– Los consejeros regionales de oposición (Boccazzi, Bradasic, Lobos, Loncón, López, Sierpe, Soto y Vukusich) cuestionaron la administración del Presidente Piñera, a siete meses de su instalación, señalando que la acción aparece desdibujada, sin un horizonte claro y con un plan de zonas extremas disminuido, con recursos que sufrirán una reducción del 22,9 por ciento. ¿Comparte esta apreciación?

– “Comparto la preocupación porque en su momento le dijimos al entonces intendente Matheson que le fuera bien en su gestión y que pudiera definir los proyectos. Aún cuando uno entiende que entrando un nuevo gobierno hay prioridades, hay temas que uno toma, porque son de Estado, sobre todos aquellos grandes proyectos, como una fibra óptica, un puerto dársena, un centro antártico internacional, pero lamentablemente en estos más de siete meses de gobierno hemos tenido cambio de intendente y no tenemos una definición del gobierno central y regional, de cuál es la proyección y énfasis de Magallanes. Actualmente tenemos una negociación presupuestaria escasa y paupérrima para el próximo año. Eso significa que básicamente estamos administrando la gestión gubernamental y no proponiendo lo que la región necesita”.

– Usted que fue autoridad regional, ¿a qué atribuye esta suerte de poner cortapisas a los proyectos que estaban en marcha y no asignar recursos para poder ejecutarlos?

– “Creo que falta una decisión política, sobre todo para una zona extrema como Magallanes y Antártica Chilena, donde se requieren grandes proyectos. Para eso uno tiene que tener lo que tuvimos nosotros: respaldo político, el que debe ir acompañado de financiamiento y también modificación o respaldo para que técnicamente los proyectos sean aprobados”.

– ¿Considera usted que ese respaldo, del nivel central, hoy no existe?

– “Absolutamente. Más aún cuando a cuatro meses de gestión y sin mayores explicaciones, cambian a un intendente como Cristian Matheson, un hombre con experiencia en gestión, incluso sin acuerdo del mismo sector político gobernante.

“Entonces, por el bien de la región, no nos podemos dar el lujo de no avanzar en estos dos años de gestión. Espero que hayan definiciones con la Antártica, con las provincias y con Punta Arenas, al menos con algunos proyectos, que tengan la envergadura del Plan de Zonas Extremas o algo alternativo. Pero uno sabe que si plantean algún otro tipo de proyecto mayor, no lo van a alcanzar a hacer en su administración y eso significa que estaríamos en una sequía importante de avance de infraestructura para la Región de Magallanes”.

– En una visión crítica y habiendo sido usted intendente, lo deja conforme la labor que está realizando María Teresa Castañón al frente del gobierno regional?

– “Creo que es fundamental que la intendenta, probablemente en las conversaciones con el Presidente, tenga una clara visión de cuál será la impronta del tiempo que le queda a este gobierno regional. Yo creo que lo que ha faltado es comunicar claridad, de qué se hace como Estado, porque uno construye sobre lo que está hecho. Un gobierno de cuatro años es de por si muy corto y en este caso más corto aún los gobiernos regionales. Si uno quiere partir de cero la gran dañada es la región, porque no se alcanzan a levantar proyectos nuevos. Uno debe ir construyendo sobre los diseños que están realizados, ejecutando sobre lo que se está haciendo o sino es la región la que simplemente pierde”.

– Se lo pregunto más directamente, del uno al siete, ¿qué nota le pondría usted a la gestión de la intendenta?

– (Sonríe) “No, no me corresponde a mí ponerle nota. Lo único que digo, cuando escucho a los consejeros regionales o vemos instituciones gremiales pidiendo claridad, creo que hay un debe importante con la región que se quiere proyectar”.

Dr Raúl Martínez:

“Flies ha pasado muy colado respecto a lo que ha sido salud”

En una reciente entrevista con La Prensa Austral, el médico jefe del Centro de Responsabilidad de la Mujer, del Hospital Clínico de Magallanes, Raúl Martínez Guzmán, vertió algunos cuestionamientos en contra de Jorge Flies.

Admitió ser muy crítico de la gestión de Flies y de lo que se hizo en el periodo anterior como director del Servicio de Salud Magallanes.

“Flies es responsable de la estrechez de este hospital (HCM). El era el director del SSM cuando se hizo el proyecto, después fue el intendente mientras este se ponía en práctica y se construían los otros hospitales. Entonces creo que Flies ha pasado muy colado respecto a lo que ha sido la salud. Muy aplaudido en otras áreas pero en salud tiene deudas pendientes y muy significativas.

“Por lo tanto creo que la etapa dos del hospital es absolutamente necesaria. La propuesta ya recibió la bendición de la Presidencia, al quedar incluido el financiamiento en las obras de las inversiones Presidenciales”, sostuvo Martínez.

“Otra cosa es con guitarra, respondió el ex intendente Jorge Flies. “Yo creo que una de las cosas por las cuales la Región de Magallanes se siente orgullosa es por su sistema sanitario, aún faltando mucho por hacer. Pero hoy, cuando todos los pacientes con cáncer se tratan en la región, cuando hemos duplicado el número de especialistas, cuando somos la única región que tiene sus establecimientos nuevos, cuando fuimos el primer hospital en construcción en Chile, existiendo otros con un millón de pacientes, como el Barros Luco y el Sótero del Río, y nosotros tener un tremendo hospital, hay que ser bastante miope para no reconocer todo lo que hemos avanzado”.

– ¿Pero pudo quedar chico el Hospital Clínico?

– “Tengo mis dudas porque lo de chico es un tema absolutamente relativo. Las soluciones de tamaño de un hospital no se sacan solamente por esto, hay distintas funciones. Hoy no me toca administrar el hospital, pero hay soluciones mucho más creativas que estar ampliando un establecimiento de gran valor para procesos ambulatorios que se pueden hacer en otros lugares”.