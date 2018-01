Paraderos de locomoción colectiva podrían estar remodelados en mayo de este año 

El proyecto representa un costo aproximado de 77 millones de pesos y cuenta con un plazo de ejecución de obra de 120 días.

A propósito de la profunda molestia exteriorizada por los usuarios de los paraderos de locomoción colectiva, debido a las deplorables condiciones en que se encuentran las estructuras instaladas para esperar micros y taxis colectivos, La Prensa Austral pudo conocer que desde la municipalidad existen planes para dar solución al deterioro que presentan los refugios.

En tal sentido hay un proyecto que busca remodelar los 23 paraderos instalados en el centro de la ciudad, desde la Avenida Independencia hasta Angamos. El año pasado hubo dos licitaciones, que se realizaron en noviembre y en diciembre respectivamente. No obstante, ambas quedaron desiertas porque no se presentaron oferentes. Esto último generó un atraso del proyecto, al no comenzar su ejecución en enero como se tenía previsto.

Así lo confirmó el director de Obras Municipales, Alex Saldivia, al señalar que “nuestra idea era empezar a trabajar durante enero, pero como no tuvimos oferentes ni personas interesadas en ejecutar los trabajos, vamos a tener que volver a llamar a licitación. Posiblemente estemos partiendo en marzo y esperamos tenerlo listo para mayo de este año”.

La justificación del proyecto se debe al “estado de deterioro en el cual se encuentran actualmente los 23 paraderos de locomoción colectiva instalados en el perímetro céntrico de la comuna de Punta Arenas”. Es por esto que el documento alude a que “se requiere con urgencia de un proyecto que permita mejorar estas instalaciones. Lo anterior, ya que se han transformado en refugio para aquellas personas en situación de calle, siendo utilizado como lugar para beber y más aún como baño, lo cual obviamente hace imposible su uso por parte de los vecinos, quienes deben esperar la locomoción colectiva fuera de estos paraderos”.

Lo que se buscará es básicamente quitarle paredes de policarbonato a los paraderos, dejando sólo las que están detrás del asiento y el techo. A ello se suma la limpieza completa del espacio y la aplicación de pinturas antigraffitis. Además, se colocarán los logos municipales, se pondrán rampas para las personas con alguna capacidad distinta y una paleta informativa con todos los recorridos de micros y colectivos que pasen por el lugar. Esto último con un objetivo más turístico, pensando en español e inglés.