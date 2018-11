Paraguaya Cristina Kuruz Boronowsk: “El distanciamiento con la familia es lo que más me complica”

Textos y fotos

Edmundo Rosinelli

Cristina Elizabeth Kuruz Boronowski es paraguaya, pero tiene descendencia polaca y ucraniana.

A sus 23 años tomó la maleta, el bolso y totalmente decidida se vino a vivir, en enero de este año, a Punta Arenas.

– ¿Qué te trajo a esta austral ciudad?

– “En Paraguay estudié y me recibí de licenciatura en gestión de hotelería y turismo con gastronomía. Viajé a esta ciudad porque tenía curiosidad de saber qué había en la Patagonia y mi pareja, que es de Punta Arenas, me trajo. Ahora estoy acá, súper bien, pero por esas casualidades de la vida no estoy trabajando en mi rubro, la hotelería, pero sí estoy en deporte, que igual me emociona (trabaja en Casa Cuevas)”.

A su actual pareja la conoció en Paraguay, “porque por mis estudios yo hacía city tour y ahí lo encontré a él y, al final, lo seguí y así llegué a Punta Arenas”.

Cristina es paraguaya, pero sus padres son polacos y ucranianos. “Mis bisabuelos son los que primero migraron a Argentina y de ahí se fueron a Paraguay. Por eso, yo nací en ese país, en la ciudad de Fran, una colonia de ucranianos y polacos. Está a 30 kilómetros de Encarnación, la tercera ciudad más grande de Paraguay”.

Confiesa que “el distanciamiento con la familia es lo que más me complica. También acostumbrarme al clima porque para nosotros acá hace mucho frío, ya que en Paraguay el clima es tropical y acá es lo contrario. Lo otro es adaptarme a los aspectos culturales y hay costumbres que me cuestan mucho”.

Para ella, los chilenos hablan muy rápido y con muchas palabras que no logra entender. Pese a todo, indica: “Estoy decidida a quedarme en Punta Arenas. Es acá donde me estoy proyectando. En junio pienso volver a Paraguay para después quedarme definitivamente en esta austral ciudad”.