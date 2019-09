Paredes descartó candidatura a gobernador regional y posa la mirada en municipio de Punta Arenas

El alcalde Paredes viajó a Santiago a sostener reuniones que podrían definir el destino de las dos comunas más grandes de la región. Y de paso, en el nivel central analizarán la pérdida de uno de los candidatos más carismáticos de Chile Vamos para ocupar el sillón de la primera autoridad regional desde el 2021.

Lo que más le complica es abandonar un año antes el municipio de Natales. Eso es lo primero que aclara el alcalde Fernando Paredes y presidente regional de la Unión Demócrata Independiente (Udi) al ser consultado por su “renuncia” a ser candidato a gobernador regional de Magallanes. Tampoco quiere dejar la puerta abierta para que lo involucren en temas como abandono de deberes y similares. “Entonces la campaña para gobernador la dedicaría a defenderme”, dijo, dando a entender que aquello no tiene gracia.

Descartado de plano lo anterior, se abren otras opciones para el primer edil natalino: repostularse en su comuna, postularse en otra comuna o postularse a senador, siendo esta última la que menos le atrae, confesó.

La municipalidad de Punta Arenas entonces sería una opción, se le consulta. “Yo creo que esa es una posibilidad real”, establece. Para ser alcalde nuevamente, la ley le exige una renuncia al cargo de sólo 30 días antes de las elecciones. Para definirlo, habló con el alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich (RN), porque no quiere que se pisen los talones. “Claudio tiene que definirse. Ahora si él va a candidato a alcalde diré que no no más, pero que lo diga”, puntualizó.

En el plano hipotético de que Radonich decidiera repostularse a alcalde por Punta Arenas, Paredes tiene que analizar bien la situación. Ante la pregunta de si irían a primarias él estima que así debiera ser, aunque duda que esto pueda ocurrir.

Y en cuanto a una o un posible sucesor en el cargo, no lo piensa dos veces. “Ana Mayorga es la sucesora natural para el cargo”, estableció, agregando que la actual gobernadora de Ultima Esperanza lleva años preparándose para cumplir el desafío de llevar la comuna.

Así como ve las cosas, estas decisiones tienen que tomarse pronto. Si los gobernadores provinciales actuales quieren postularse para alcaldes, tienen que renunciar un año antes. Ese sería el caso de Ana Mayorga.

Por ello, ya se impuso cierto plazo para llegar a su decisión final. Estableció que el primer paso fue descartar su candidatura a gobernador regional. Lo siguiente es definir si se postulará como alcalde de Natales o Punta Arenas. Para ello espera que Claudio Radonich le dé una respuesta antes de la segunda semana de octubre y que esto esté definido antes del 24 de ese mes, ya que de aquello depende más de una candidatura.

