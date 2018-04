Pareja choca y vuelca su vehículo para luego darse a la fuga

Dos automóviles fueron embestidos por un station wagon Ford Explorer durante la madrugada de ayer, para que posteriormente volcara en medio de la calle Ramón Carnicer. Vecinos del sector aseguraron que al momento de ir a prestar ayuda, tanto el conductor como su acompañante se encontrarían en manifiesto estado de ebriedad.

Roberto Martínez Arriaza

rmartinez@laprensaaustral.cl

La tranquilidad de la madrugada de ayer se vio abruptamente interrumpida para los vecinos de calle Ramón Carnicer, donde termina el barrio 18 de Septiembre, quienes despertaron tras ser alertados de un potente estruendo que los hizo presagiar de un inminente y violento accidente de tránsito.

Y, efectivamente, pasadas las 5,30 horas de este viernes el conductor de un station wagon Ford Explorer que se desplazaba de poniente a oriente por la mencionada vía -y por causas que se investigan-, perdió el control del móvil, despistándose hacia la calzada izquierda, traspasando la acera y chocando contra dos vehículos que se encontraban estacionados a las afueras de un domicilio emplazado a la altura del Nº0564, a pocos metros a calle Eusebio Lillo, para luego volcarse de costado en medio de la calle.

Felipe García, quien estaba a cargo de un Nissan Terrano 4×4 que resultó con cuantiosos daños tras ser impactado por el vehículo infractor, fue uno de los testigos del suceso, relatando que también otro móvil marca Fiat Palio fue dañado como consecuencia de la irresponsable maniobra. No obstante, al observar desde su hogar lo que había sucedido, solicitó la presencia de una ambulancia, contactándose con personal del Sistema de Atención Médica de Urgencia (Samu), intuyendo que alguna persona podría haber estado herida en ese instante.

“Me desperté con un golpe tremendo porque pensé que se trataba de un choque de algún camión, pero después miré por la ventana y me di cuenta que el Terrano estaba como a dos metros corrido desde donde estaba estacionado y salimos rápidamente a ver lo que había pasado. Nosotros fuimos a prestarle auxilio en el momento en que ellos estaban encerrados al interior del vehículo, llamamos a la ambulancia, pero la pareja, que se notaba que ambos estaban en estado de ebriedad, se escaparon del lugar sin ninguna explicación”, narró.

Ante esta situación, el afectado por los daños en el móvil que le cuidaba a otra persona, manifestó su profunda indignación ante la conducta de la pareja infractora, quienes emprendieron la huida sin hacerse responsables por lo acaecido.

“El conductor y su acompañante se dieron a la fuga sin ningún control policial, y eso es lo que más me indignó. En el momento, el conductor estaba solamente preocupado por su hija y ni siquiera él se dio cuenta que iba con alguien más. Era tanto el nivel de ebriedad que tenía que ni siquiera se acordaba quien iba a su lado cuando estaba manejando”, reprochó el vecino.

García reveló además que durante la noche se escucha constantemente el rugido de los motores de vehículos que se desplazan por calle Ramón Carnicer a toda velocidad, en ambas direcciones, situación que resulta ser peligrosa para los residentes de aquel sector.

“Lo más importante es que no hubo lesionados ni algún hecho de carácter más grave, pero sí da rabia e impotencia porque es lamentable la situación de que la gente todavía no entienda que el alcohol es perjudicial porque pudo haber sido mucho peor. Si el vehículo que fue chocado no hubiese estado en frente de mi casa seguramente el conductor hubiese pasado con su vehículo con todo hacia adentro de la casa, y de hecho yo duermo en la habitación que está más cerca de la calle y yo hubiese sido el perjudicado si las cosas hubieran sido diferentes”, consignó.

Al sitio del suceso se trasladó personal de Carabineros, quienes efectuaron un patrullaje por las calles aledañas, sin poder dar con los responsables del accidente, lo cual se mantuvo hasta el cierre de esta edición.