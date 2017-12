Parlamentarios magallánicos discrepan en torno a utilidad de flexibilizar feriados irrenunciables

Pese a que esta semana el municipio de Punta Arenas y la Cámara de Turismo Austro Chile coincidieran en que los feriados irrenunciables debieran tener flexibilidad para destinos turísticos como la nuestra, ayer las miradas del senador Carlos Bianchi y del diputado Juan Morano arrojaron matices que hacen prever un azaroso futuro para una iniciativa de este tipo, en el plano legislativo.

De plano, el primero de los parlamentarios, se mostró totalmente contrario a dicha idea expresada por el ente municipal comandado por Claudio Radonich y el gremio turístico liderado por Eduardo Camelio. “Debo recordar que el tema de los feriados irrenunciables fue una lucha conquistada por los trabajadores y por ello no estaría dispuesto a movilizar una propuesta así. Quienes están dedicados al comercio y servicios en una ciudad turística, debieran tener anticipada su planilla y contar con personas que puedan suplir funciones cuando los que están todo el año realizando labores en la empresa, tienen merecidamente ese feriado. De ahí que buscar un subterfugio como el señalado demuestra que hay autoridades que están mostrando las garritas con una clara orientación en favorecer la cosa económica y no a los trabajadores. En otras comunas no se han pedido cambios como ese sino que han adaptado su accionar, contratando otros trabajadores”.

Es posible

Por contrapartida, el diputado Juan Morano, expresó que la inspiración edilicia y de Austro Chile da paso a considerar que “todos los caminos son posibles”. “De hecho, la imagen que se tuvo el 25 de diciembre, de una ciudad cerrada de cara a los turistas, es algo que se puede corregir. “En el caso de los feriados irrenunciables y si nos vamos a las leyes, es razonable pensar que existan consideraciones para cada región, especialmente cuando hay vocación turística. Es el caso de la nuestra, sin embargo ha sido muy difícil convencer de eso al resto del país y de ahí que veamos leyes generales que aplican desde Arica hasta Magallanes sin tener en consideración las particularidades de cada zona y que en algunos casos ameritarían una mayor flexibilidad para el caso de los feriados irrenunciables”.

Morano recalcó en ese contexto que estaría dispuesto a patrocinar una moción al respecto, siempre y cuando antes se dé una presentación formal de parte del alcalde y de Austro Chile claro está, previa conversación de estos actores con los sindicatos respectivos. “Esto requiere de una conversación regional, no es algo que deban verlo solamente los empresarios y las autoridades, sino que en primer lugar se debe conocer la opinión de los trabajadores y de quienes se vean beneficiados o afectados con algún cambio a la norma, porque si nos fijamos bien, hoy existen locales que prefieren cerrar en vez de contratar un par de personas más para Navidad, por ejemplo”.

Si bien se intentó conocer la opinión de la senadora Carolina Goic y del diputado Gabriel Boric, no se logró contacto con ellos al cierre de esta edición.

