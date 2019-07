Partido Comunista considera apoyar a Ricardo Barrientos para gobernador regional

“Vemos con buenos ojos la candidatura de Ricardo Barrientos porque da cuenta de que existen personas muy valiosas en Magallanes, magallánicos que conocen vastamente su región con compromisos e ideas para su desarrollo”, planteó el presidente regional del Partido Comunista (PC) Dalivor Eterovic Díaz, respecto al potencial apoyo a la candidatura del socialista Ricardo Barrientos Dettleff a gobernador regional.

Cabe recordar que en mayo pasado el PC se retiró de la mesa regional de la oposición, debido a que según manifestó Eterovic, en las reuniones entre los presidentes de los partidos, no se vislumbraba intención alguna de hacer primarias entre varios nombres para sacar un candidato único para disputar al oficialismo el apetecido cargo.

Sin embargo cuando aparece Barrientos con un manifiesto apoyo a la ideología del partido de toda su vida (Socialista), queda en evidencia para Eterovic “que no es cierto que no haya nadie hoy día en condiciones de competir en una primaria con el ex intendente Jorge Flies”.

Expresar esto último para Eterovic, es una falta de respeto a los propios militantes y a las bases “porque entendemos que en Magallanes hay mucha gente valiosa que está dispuesta a aportar”.

Manifestó el timonel regional del PC que en conversaciones con el potencial candidato, han vuelto a considerar su participación a lo menos en lo que sería un proceso de selección de candidato, donde se realice el ejercicio democrático de dirimir entre más de un personaje para representar a la oposición.

Agregó que no hay nada concreto definido, pero hay coincidencias de miradas principalmente en la necesidad de construir un programa de gobierno regional acorde a las necesidades reales de nuestro territorio y de la comunidad.

Finalmente respecto al nombre del ex secretario ejecutivo del Consejo Regional, enfatizó que puede ser un personaje aglutinante, militante de base de su partido que busca poner en la mesa las ideas y los ideales que lo han acompañado toda la vida. “Creemos en la política como una forma de resolver las necesidades de la gente y en eso coincidimos plenamente”, puntualizó.