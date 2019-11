Partido Comunista y gobierno defienden proyectos para reducir jornada laboral

“El proyecto de 40 horas tiene un objetivo central que es mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias”, señaló el presidente regional del Partido Comunista (PC) Dalivor Eterovic, respecto del proyecto impulsado por las diputadas Carol Cariola y Camila Vallejo que busca reducir la jornada laboral a 40 horas semanales. Esta última, una iniciativa que va ‘a la pelea’ con la estructurada en paralelo por el oficialismo, que defiende una transición gradual del sistema, hacia un global de 41,8 horas.

En particular, el dirigente remarcó la importancia de dicho proyecto, más aún a partir de las recientes críticas que formuló el presidente del Consejo Regional del Colegio de Contadores de Chile, Adolfo Canales Guentelicán, quien afirmó que ambas iniciativas generan sólo un efecto mediático y populista que no se ajusta a la realidad de los trabajadores, que reclaman por un aumento salarial.

Y es que para Eterovic, lo esencial está en que la modificación que propone su partido refleja un sentido de fondo, que es la demanda de la ciudadanía que se expresó incluso en las diversas manifestaciones sociales registradas en los últimos días. Junto con ello, precisó: “Estamos hablando de menos horas de trabajo y por la misma remuneración. La Comisión de Trabajo se ha reunido con diversos sectores de trabajadores, incluidas las Pymes y Mipymes y se ha acordado ver la gradualidad de la aplicación de la ley en esos casos. Tal como se hizo en la reducción anterior de 48 a 45 horas. En esa oportunidad no se desplomó la economía, no cerraron empresas y la cesantía no llegó a niveles históricos”.

Clima de temor

En tal sentido, el timonel del PC remarcó dos críticas directas a quienes se oponen a la iniciativa. “Hoy aparecen voces que pretenden generar un clima de temor y con esto hacer retroceder la iniciativa, que ya ha dado un primer paso en el tramite legislativo. Buscan convencernos de que quien trabaja y produce la riqueza con su esfuerzo y recibiendo menos de lo que le corresponde, es un colaborador que se debe involucrar sacrificando o su tiempo o sus ingresos, para rescatar a empresarios, Pymes y Mipymes. Es decir, siempre son quienes deben apretarse el cinturón”.

Recalcó además que durante los días de convulsión social, la queja generalizada se enfocó en que no existan más privilegios y abusos. “Eso, entre otras consignas naturalmente, pero tal parece que quienes dicen entender y escuchar la voz del pueblo, no están dispuestos a dar algo que signifique perder privilegios o disminuir utilidades. Es decir: ‘que se ponga el Estado. Las pymes son principalmente trabajadores que generan empleo y que son esquilmados por la banca y sus altos intereses o por la gran empresa que les paga lo que quiere, cuando quiere y como quiere. El problema de las Pymes no son sus propios trabajadores”.

Gobierno

Sobre el tema, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Victoria Cortés, recordó que el proyecto de ley planteado por el Ejecutivo va más allá de una ‘reducción de horas’. “Lo que se busca es compatibilizar el trabajo y la familia, además se contemplan una serie de medidas concretas importantes de ser conocidas por la ciudadanía. Una de ellas es que la persona trabaje un máximo de horas extraordinarias que después pueda cambiar por más días de vacaciones; alterar el inicio de la jornada de trabajo, es decir, pactando con el empleador el ingreso más temprano en el verano y más tarde, en invierno. Estos son ejemplos de acciones donde el empleado y empleador ven de forma conjunta la distribución de las horas laborales. De este modo, nuestra propuesta difiere enormemente del presentado por las diputadas de la oposición, al incorporar gradualidad y flexibilidad. En ese plano, el proyecto del gobierno no afectará de forma alguna los empleos, como tampoco las remuneraciones de los trabajadores, a diferencia del plan de 40 horas que podría significar la pérdida de entre 200 mil y 300 mil puestos de trabajo”.