Partido Radical lleva a regiones espacio de reflexión y debate político y social

El Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda del Partido Radical realizó su primer conversatorio en regiones y eligió Magallanes para abrir el espacio de reflexión a los territorios. Así lo dio a conocer su presidente Emilio Oñate junto a la secretaria general Valeria Villegas.

“La importancia de los partidos políticos en el sistema democrático” es el tema que debatieron los militantes radicales en esta cita, que busca otorgar un momento de análisis y conversación entre sus militantes.

La idea era comenzar a instalar el Centro de Estudios como un centro de pensamiento crítico, comentó Villegas. Es por ello que iniciaron en la Región Metropolitana un programa de actividades con una serie de invitados que han tratado distintos temas relacionados con movimientos sociales y política, entre ellos el rol de la mujer en la toma de decisiones, la probidad y transparencia, el multilateralismo,

Entre los invitados a estos encuentros mencionaron a la ex ministra de Transportes Paula Tapia; al director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht; Edgardo Riveros, ex subsecretario de Relaciones Exteriores; la analista Gloria de La Fuente y el ex rector de Universidad de Chile Luis Riveros.

Según explica Oñate -decano de la Facultad Jurídica y de Ciencias Sociales de la Universidad Central- el Centro de Estudios Pedro Aguirre Cerda nació para generar contenido programático, ideas, propuestas para ofrecer al país según lo solicitó el presidente de la mesa nacional Carlos Maldonado.

La idea es generar propuestas como insumos en distintos ámbitos sociales como salud, seguridad, empleo, desde la perspectiva del radicalismo.

Radicales en la oposición

Oñate señala que en la actualidad no hay una, sino varias oposiciones. Dice que están bien constituidos con un presidente regional y comunal y que están articulando acciones. Pero que entienden que deben cumplir un rol propositivo, ya que la oposición no puede basarse sólo en decir que no a las propuestas del gobierno.

Al ser consultado por las críticas que nacieron cuando sus parlamentarios apoyaron iniciativas legales oficialistas en la Cámara de Diputados, desde el punto de vista del Centro de Estudios, dan una mirada analítica. “Yo creo que los partidos de oposición en el mundo no pueden constituirse como conglomerados que se limiten a decir que no a la coalición gobernante”, afirmó el presidente del Centro. Pero sí lo que deben hacer es apoyar cuando las propuestas se condicen con sus miradas ideológicas o cuando dicen que no, presentar una propuesta alternativa.