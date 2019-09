Partidos de la oposición sin apuro en la búsqueda de candidaturas para alcalde de Punta Arenas

Si bien ya se han puesto algunos nombres sobre la mesa, en la oposición se guarda un profundo hermetismo acerca de los rostros entre los que podría salir el o la oponente a Fernando Paredes o Claudio Radonich -según lo defina la alianza oficialista- para los comicios municipales de 2020, en la disputa por el gobierno comunal de Punta Arenas.

Entre los nombres que ya son conocidos por la Democracia Cristiana (DC) está el de Christian García, ex seremi de Economía y Hacienda y de Juan Morano, ex alcalde de Punta Arenas y ex diputado por Magallanes. Del Partido Por la Democracia (PPD) también han salido nombres: Claudia Barrientos, ex seremi de Desarrollo Social y Verónica Aguilar, concejala por Punta Arenas en ejercicio.

Del Partido Socialista y del Partido Radical en cambio, no ha salido ni una pista siquiera de quienes podrían, eventualmente, enfrentarse a los actuales alcaldes de Natales y Punta Arenas, por este sillón edilicio. Esto se debe en parte al tormentoso proceso de elecciones internas vivido recientemente por el socialismo y la demora en la aprobación de los estatutos de la DC, que retrasaron por meses sus elecciones territoriales.

PS comienza la búsqueda

Durante todo octubre el Partido Socialista comenzará en Magallanes una preinscripción para quienes se manifiesten interesados en ser candidatos a concejales, alcaldes o gobernadores regionales.

El 5 de octubre realizarán un consejo regional en el que éste será uno de los temas principales, así como la forma de dirimir si hay más de un interesado o interesada en un mismo cargo, indicó su presidente regional Juan Marcos Henríquez. “Igual formaremos comisiones para desarrollar los programas de gobiernos locales”, apuntó.

El presidente del Partido Radical, Gonzalo Bascuñán planteó, a su vez, que para ellos es prematuro hablar de pre-candidaturas, ya que en estos momentos se encuentran construyendo una base temática y de propuestas para el desarrollo de cada una de las comunas y en el caso de los concejales, se está analizando dónde llevarían candidatos y dónde no, “para no llegar a improvisar, como se ha visto en gestiones como la que se está realizando en Punta Arenas”.

Desde el PPD, su presidente regional José Luis Quelin planteó que es un proceso interno del partido, y que el cierre de ese proceso tampoco es perentorio. “En la plataforma no por ahora. Pero posiblemente se vuelva a abrir, ya que eso fue una preinscripción y aún no se definen los pactos con los otros partidos de la oposición”.

Alcaldes en ejercicio

“Existe un ambiente muy personalista de las autoridades en ejercicio, especialmente de algunos alcaldes que últimamente sólo buscan concitar la atención de los medios de comunicación. Pero su negativa a asumir desafíos en la elección de gobernador, muestra que no tienen un proyecto colectivo como conglomerado”, agregó Gonzalo Bascuñán ante la consulta de la dificultad que podría representar enfrentarse a los alcaldes en ejercicio, Paredes o Radonich.

En esta materia, Juan Marcos Henríquez tampoco lo considera un escenario tan complejo ante cualquiera de los dos posibles oponentes. “Aun cuando se habla de que el alcalde Paredes ha realizado una gran gestión en Natales, la verdad es que la municipalidad presenta profundos problemas como unidad técnica en variados proyectos desarrollados en su comuna”, estableció.