Partidos empiezan a definir sus candidatos para las elecciones primarias de alcalde en Punta Arenas

Mientras Renovación Nacional espera que el actual edil Claudio Radonichsea la única carta del oficialismo, en la Udi quieren competir por un cupo. En tanto, la Democracia Cristiana y las listas “Convergencia Progresista” y “Unidos por el Cambio”debaten sobre una posible alianza para competir juntos el 7 de junio.

Sólo 47 días faltan para que los distintos partidos o alianzas políticas tengan que inscribir a sus candidatos para las primarias de alcalde y todavía no se ve humo blanco en ninguno de los lados.

En “Chile Vamos” quieren conservar la alcaldía de Punta Arenas, pero no hay acuerdo para un candidato. Fernando Paredes, presidente del gremialismo en la región, es la carta de su partido para las primarias y afirma que, mientras que Claudio Radonich no se pronuncia sobre el tema, la cancha está para cualquiera. “Yo, de verdad, espero que hayan primarias, le haría muy bien a nuestra coalición. El alcalde todavía no es candidato y, mientras eso no pase, se tienen que hacer primarias”, señaló Paredes.

Sin embargo, en RN no están muy contentos con esta noticia. Para el presidente regional del partido, Gabriel Vega, el actual alcalde es su candidato y las acciones de Paredes no le hace bien al sector. “El partido le ha solicitado al alcalde Radonich que se postule para las municipales. Sería desafortunado que dos figuras importantes compitan en una misma elección. No sería provechoso para el sector. De hecho, puede hasta fracturarlo y estoy seguro que nada positivo saldrá de esto”, sentenció Vega. Será el próximo 9 de marzo cuando, finalmente, los partidos de gobierno decidan si llevarán a un solo candidato u optarán por ir a la primaria de junio.

La oposición

En la otra vereda, las cosas están menos claras. La Democracia Cristiana ya tiene lista su primaria interna. Esta será el próximo 15 de marzo donde se medirán Christian García, José Aguilante y Juan Morano. Sin embargo, en la falange todavía no tienen claro si formarán una alianza con los partidos de la ex Nueva Mayoría o irán directo a la papeleta de noviembre.

En tanto la alianza “Convergencia Progresista”, conformada por el PS, PPD y PRSD, tiene planes distintos. El Partido Radical se estableció el 14 de marzo como límite para levantar alguna candidatura, aunque no se asoma ningún nombre por el momento. El PPD llevará a la ex seremi de Desarrollo Social de la región, Claudia Barrientos, que deberá ser ratificada en el consejo regional del 28 de marzo. Esto implicó sacrificar a una figura emergente, como es la concejala Verónica Aguilar.

En tanto, en el PS se indicó que lo más probable es que se nomine al ex seremi de Justicia de la región, Pablo Bussenius, como candidato para las primarias de junio. Para el presidente de este partido, Juan Henríquez, es crucial hacer alianzas con la DC o con la lista “Unidos por el Cambio” a la cual pertenecen el Partido Comunista, el Partido Progresista y el Frente Regionalista Verde. “Nosotros estamos hablando con todos los sectores de la oposición para hacer una alianza fuerte. Esperamos llegar a un acuerdo con la DC y con el Partido Comunista en estos temas”, afirmó Henríquez.

Justamente es la lista liderada por el PC la que más se opone a una alianza con la ex Nueva Mayoría. El presidente del partido en la región, Dalivor Eterovic, señaló: “No es un buen escenario que la oposición esté dividida, pero nosotros no vamos a ser parte de una lista con partidos que hicieron acuerdos con Sebastián Piñera”, sentenció Eterovic. El timonel comunista es el único candidato de su lista por el momento, aunque puede que se sume uno del Pro para competir en las primarias de mitad de año.

Las diferentes listas y partidos políticos tendrán hasta el próximo 8 de abril para inscribir a sus candidatos para las primarias de alcalde, que se realizarán el 7 de junio.