Partidos políticos divididos por el rol del gobierno regional para reactivar la economía

Una de las interrogantes que se han planteado durante esta crisis sanitaria es cuáles serán las medidas que se implementarán desde el gobierno regional para poder reactivar la economía en Magallanes. Para esto, el rol que tendrá el intendente José Fernández será fundamental, aunque no todos confían en que tenga las condiciones para este papel.

En Chile Vamos, creen que la manera de poder enfrentar esta situación es aprovechando al máximo las herramientas que posee el gobierno regional. “Hay dos etapas que se tienen que implementar: una, de la ayuda económica a las pequeñas y medianas empresas; y el diseño e implementación de proyectos de mano de obra. Siempre hemos visto que el centralismo ha sido un problema gigante a la hora realizar proyectos, pero aquí las autoridades regionales tienen muchas posibilidades y herramientas que se tienen que aprovechar y no usar como excusa”, afirmó el presidente de la Udi, Fernando Paredes.

Desde Evópoli señalan que las secretarías regionales tienen que jugar un rol más protagónico. “Vamos a necesitar un liderazgo fuerte, pero también tenemos que aprovechar a los gobernadores y a los distintos seremis. A los primeros tenemos que verlos en terreno trabajando con la gente y los otros tienen que bajar las noticias y medidas que se establecen en Santiago. Pero hay que comenzar a trabajar ahora en el diseño de las medidas que se quieran implementar más adelante, porque si no puede que sea muy tarde”, aseguró su presidente, Ricardo Hernández.

En la oposición no son muy optimistas respecto de la capacidades del gobierno regional, sobre todo el intendente Fernández, para poder estimular la economía una vez superada esta pandemia.

El concejal Arturo Díaz, perteneciente a Convergencia Social, señaló que “aquí el intendente no ha sido nada más que un portavoz de las noticias del gobierno central. No ha existido una preocupación por cómo están viviendo esta crisis los magallánicos. Esta falta de liderazgo se va a notar cuando tengamos que diseñar medidas para reactivar la economía. Aunque, primero, tenemos que ver las consecuencias que dejará esta pandemia y si el gobierno va a poder hacerse cargo de las demandas que van a existir en ese momento”.

El Partido Socialista comparte parte del análisis del concejal. “Hemos visto a un intendente que ha estado ausente durante esta crisis y eso es muy preocupante. Sería ideal que cuando pase todo esto podamos establecer estrategias locales para diseñar políticas públicas que no sean iguales a la del resto del país, si no que sean propias de Magallanes. Pero, para eso se necesita una fuerza del gobierno regional que no hemos visto hasta ahora”, sentenció Juan Henríquez, presidente del PS.