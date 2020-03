Partidos políticos ponen en duda realización de plebiscito del 26 de abril

Las elecciones municipales realizadas en Francia el pasado domingo encendieron las alarmas de los partidos políticos con miras al plebiscito del domingo 26 de abril. Y es que en medio de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus la participación en los comicios franceses no superó el 50 por ciento, algo que podría repetirse en nuestro país en caso de que la situación empeore.

La Democracia Cristiana ya se vio afectada por este escenario al tener que suspender su Junta Nacional de este 28 de marzo a causa del coronavirus. En razón de esto, desde la falange están dispuestos a posponer el plebiscito de abril para decidir una nueva Constitución. La presidenta regional, Gloria Chodil, señaló que “los procesos políticos pueden cambiar según la realidad que se vive en el país. Nosotros estamos dispuestos a que la fecha se cambie para más adelante, debido a la compleja situación en la que nos encontramos hoy”.

Desde Chile Vamos fueron más categóricos y piden aplazar el proceso. El presidente de Evópoli, Ricardo Hernández, apuesta porque este proceso tenga la mayor participación posible y para que eso suceda se debe aplazar. “Debido a las circunstancias que estamos viviendo, esto pasa a un segundo plano, pues tenemos que preocuparnos de la salud de las personas”. Su par de la Udi, el alcalde Fernando Paredes, concuerda respecto al tema de la participación. “A fin de mes vamos a estar en una realidad completamente distinta y no hay certezas de que para la fecha del plebiscito estemos en un escenario que permita tener una alta participación”.

Desde la oposición también están de acuerdo que lo más importante es asegurar la mayor participación posible. En todo caso, desde el PS advierten lo complejo que esto puede resultar. “Suspender este tipo de elección es muy complejo y no es una decisión fácil. Pero entendemos que en el escenario actual se podría ver afectada la participación y estamos a disposición para generar las medidas de prevención sanitaria aquí en la región”, afirmó su presidente, Juan Marcos Henríquez. Mientras que el miembro de la directiva nacional de PPD, Luis Pérez, subrayó que “si se requiere suspender esta elección, vamos apoyar esta decisión porque la prioridad de ahora es que todos trabajemos para la salud pública”.

Desde el Partido Comunista se muestran a favor de la postergación del proceso, aunque estiman que todavía hay tiempo de analizarlo. “Todavía estamos a tiempo de evaluar si es necesario aplazarlo o no. Pero es entendible que debido a la situación en que nos encontramos uno supone que hay que hacerlo, aunque las medidas para mejorar la situación sanitarias no han sido buenas, como el hecho de no regular el tema de los medicamentos, creemos que podemos ponernos de acuerdo sin generar conflicto”, señaló su presidente Dalivor Eterovic.

“Creemos que en esta votación lo más importante es generar una alta participación para que no se ponga en duda su legitimidad. Así que si es necesario estamos dispuestos a conversarlo, y si se tiene que aplazar se hará”, concluyó el concejal de Convergencia Social, Arturo Díaz.