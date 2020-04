Partidos políticos regionales: foco del segundo semestre debe apuntar a ayudar a Pymes y reactivar la economía

Aunque la oposición cree que las medidas de gobierno han sido deficientes en esta materia, desde el oficialismo ya se esbozan algunos proyectos que vayan en apoyo de la pequeña empresa.

El gobierno ha señaló que el peak de la crisis sanitaria que afecta a Chile, y el resto del mundo, lo enfrentaremos entre los meses de mayo y junio próximos. Por lo que el segundo semestre de este año se avizora complejo y difícil en cuanto a tener certeza de cómo se desarrollará. Tomando como referencia en ese sentido lo planteado por las autoridades de gobierno, de que la coyuntura y la normalidad que se vivirá no será la misma que conocimos hace poco tiempo, los partidos políticos regionales creen que el foco de las políticas a implementar debería estar en reactivar la economía y ayudar a las Pymes que son las que se han visto más afectadas por esta crisis.

Es así que desde la coalición oficialista Chile Vamos ya se han anticipado a esta situación y han diseñado algunos proyectos e ideas para enfocarse en la segunda mitad del presente año. Al respecto, el presidente de la Udi regional y además alcalde de Natales, Fernando Paredes, cree que las inversiones públicas son fundamentales para esto.

“Cualquier proyecto que se pueda hacer y que genere trabajos es bienvenido. La inversión pública va a ser fundamental para poder reactivar la economía. Le he pedido al intendente (José Fernández) que ya esté pensando alguna propuesta para poder ejecutarlas más rápido. Nosotros (como municipio) estamos viendo algunas obras para llamar a la licitación el segundo semestre”, afirma Paredes. Mientras que el timonel de Evópoli, Rodrigo Hernández, cree que el foco debe estar en las Pymes y el turismo. “Desde el gobierno regional se tienen que generar proyectos para ayudar a todas las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo en el caso de turismo, nosotros ya hemos tenido reuniones con varias instituciones para ver lo que será la temporada 2021 y ver cómo podemos proyectarnos”, señaló Hernández.

La mirada de

la oposición

Aunque desde la oposición están de acuerdo en parte con lo anterior, afirman que las medidas adoptadas por el gobierno no han ayudado mucho a generar un mejor escenario para la segunda parte de este año. Desde la Democracia Cristiana afirman que la crisis se va a mantener y lo anunciado por el gobierno no llegará a nada concreto. “Este escenario va a seguir el segundo semestre porque el gobierno no ha logrado disminuir la cantidad de contagiados. Ahora hemos visto anuncios, pero nada concreto para las Pymes y los trabajadores. Sólo algunos bonos que recién la gente se va a poder inscribir para empezar a recibirlos. La respuesta debió haber sido eficiente y no ha sido así”, afirmó la presidenta comunal de la falange, Gloria Chodil.

Mientras que desde el Partido Socialista son más críticos y afirman que el Estado deberá salir en ayuda de las personas con medidas efectivas. Su presidente regional, Juan Marcos Henríquez, señaló que “ahora hay mucha gente que está quedando cesante. Es a ellos y a las Pymes a las que el Estado debe salir a apoyar en forma efectiva. Debemos aprovechar al máximo la capacidad fiscal, que tendrá que aumentar el gasto y de seguro echar mano a los distintos ahorros que tiene el Estado. Las familias más pobres, los trabajadores y las Pymes no pueden pagar los costos de esta crisis”. En tanto, desde el Partido Comunista critican como se ha manejado la situación y que ahora se está fomentando el endeudamiento de la gente. “Lo que estamos viendo es que las políticas del gobierno está haciendo que la población se endeude con las casas comerciales o con los bancos y esa no es una solución real. Deberían tomar medidas eficientes que realmente ayuden a las personas”, explicó su presidente regional Dalivor Eterovic.