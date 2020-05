Partidos regionales enfrentados por bono de Ingreso Familiar de Emergencia

El bono de Ingreso Familiar de Emergencia ha traído una serie de peleas entre los distintos partidos políticos del país. La medida busca entregar 65 mil pesos a personas del 60% más vulnerable y que no posean empleos formales.

El conflicto está en que partidos de la oposición esperan que este monto aumente, ya que no creen que sea suficiente para enfrentar la actual crisis, mientras que desde Chile Vamos afirman que el gobierno tiene que cuidar los recursos para poder enfrentar los futuros escenarios.

Desde el Partido Socialista, afirman que este monto tiene que alcanzar la cifra de un sueldo mínimo y aseguran que Chile tiene los recursos para hacerlo. “Los socialistas hemos planteado que este Ingreso Familiar debe ser a lo menos equivalente a un salario mínimo de 320 mil pesos por hogar, no decreciente en el tiempo, con una cobertura de la totalidad de los hogares vulnerables, que pertenezcan al 60% de menores ingresos, y de los restantes hogares directamente afectados por la crisis. No compartimos las aprensiones del gobierno y en particular del ministro Briones, respecto a las limitaciones de disponibilidad de recursos para enfrentar esta situación con mayor esfuerzo fiscal. Chile tiene recursos para ir en ayuda de las familias. Además de los Fondos Soberanos y los Fondos de Contingencia de las Fuerzas Armadas”, explicó su presidente, Juan Henríquez.

Mientras que desde Convergencia Social, el concejal Arturo Díaz, aclaró que estamos viviendo una problemática sanitaria y económica y que para solucionar el primero hay que arreglar el segundo. “Si la gente sigue exponiéndose es porque necesita salir a buscar su sustento económico. Los gobiernos tienen que ser capaces de satisfacer esta necesidad y para eso se necesita un bono con un monto mayor”, dijo.

Mientras que en la vereda de al frente, el presidente regional de Renovación Nacional, Gabriel Vega, no sólo respaldó esta medida, sino que tildó a la oposición de poco colaborativa. “El ministro sabe cuánto hay de caja y tenemos que entender que hay que prepararse para entregar otros paquetes de ayudas sociales en el corto y largo plazo. La verdad es que la oposición ha sido poco colaborativa para poder entregar esta ayuda a la ciudadanía, en el momento que más lo necesitan. El gobierno está ordenando todos los recursos fiscales y tenemos que tener la billetera preparada para lo que se viene”, afirmó Vega.

Su par de Evópoli, Ricardo Hernández, aseguró que “estas medidas tienen que ejecutarse con prudencia porque no sabemos cuándo se va acabar esta crisis, y por eso no podemos quemar todos los cartuchos al mismo tiempo. A mí me gusta ver el vaso medio lleno y entregar una ayuda rápida a las personas”.