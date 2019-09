Pasajera de bus resulta lesionada

Cuatro vehículos se vieron involucrados en la tarde de ayer en una colisión múltiple en la villa Cardenal Silva Henríquez, la que dejó como saldo a una adulta mayor con diversas lesiones. Eran las 17,45 horas cuando un jeep 4×4 que circulaba por el pasaje Hugo Fica Lara de sur a norte no se percató al llegar a la intersección con calle Hornillas que por aquella vía se desplazaba hacia el oriente un bus de la locomoción de la línea 6V, siendo impactado por el móvil mayor en su costado izquierdo. No obstante, por proyección la micro desvió su trayectoria hacia la calzada contraria, siendo impactada por un station wagon marca Baic que avanzaba por calle Hornillas de playa a cerro. Aquello, no alcanzó tampoco a ser percibido por un automóvil marca Toyota que lo precedía, quien colisionó por alcance al móvil Baic. Una pasajera del bus fue trasladada al Hospital Clínico para la constatación de lesiones.

