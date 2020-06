Pasajeros de Latam acusan nulo distanciamiento social

Bastante molestia causó entre los pasajeros lo ocurrido ayer, en su vuelvo con la compañía Latam, que salió desde Santiago. Primero, la sobreventa de pasajes obligó a cambiar, a última hora, de avión, lo que retrasó el viaje en una hora, y segundo, que a pesar de ello, quedó gente abajo y la nave despegó con su capacidad a pleno, a pesar de las disposiciones de distancia social.

Para los pasajeros resultó un contrasentido que, mientras esperaban en el Aeropuerto de Santiago, debieron mantener la distancia de al menos, un metro entre las personas, pero que una vez dentro del avión, todos iban juntos. La pasajera Melany Navarro dio cuenta de esta paradoja a través de su cuenta de Instagram, donde subió un video.

“Anoche (martes) nos llamaron para preguntarnos si queríamos hacer un cambio voluntario, porque había hartas personas en el vuelo. Yo estudio en Viña y venía con un amigo, que se tuvo que quedar abajo, porque no tenía asiento. Imaginé que había sido para dejar el espacio entremedio. Pero empezó a llegar gente y quedó absolutamente lleno. Mucha gente reclamó y nos dijeron que hubo una sobreventa de vuelos, porque se suponía que ese no era el avión, y que lamentablemente, había que irse así, pero que iba a estar todo bien, que iban a tirar desinfectante, que jamás sentí, obviamente. No sé qué sacan con cumplir todo el protocolo en el aeropuerto, con el distanciamiento social, si en el avión nos juntan a todos”, fue su descargo al llegar al terminal Carlos Ibáñez del Campo.

La pasajera indicó que la línea aérea le ofreció una compensación por aplazar su vuelo un día, “estaban entregando tickets para el hotel, pero más de 100 quedaron abajo y más de 100 viajan mañana (hoy) o sea, lo más probable es que el vuelo venga igual de lleno. Unos amigos que vinieron la semana pasada, me dijeron que también venía así”, concluyó Melany Navarro.

Otros pasajeros también expresaron su disconformidad. “Para nada se respetó la distancia social, la aerolínea se excedió en los pasajes. Nos dieron la opción de quedarnos y viajar mañana (hoy). Pero somos una familia, viajamos los tres, fuimos a Santiago por trabajo, pero nos agarró la cuarentena allá y estábamos esperando desde marzo para poder viajar. Estábamos arrendando y al término del contrato, regresamos. La aerolínea está vendiendo muchos pasajes. La parte de atrás repleta, y tuvimos que esperar bastante”, comentó la familia Oyarzún-Ruiz.

En el vuelo también venían trabajadores de otras zonas del país, como Claudio Argel, de Puerto Montt. “Yo tuve que viajar a Santiago, en Jetsmart, y tuvimos que hacer escala en Temuco, sin avisarnos. Una colega le decía a la azafata que en el pasaje dice sobre la distancia social, pero decía que no tenía idea. En Latam pasó lo mismo. Según ello, no saben nada, tuvimos que mantener la distancia antes de subir, pero después, todos apretados”.

En tanto, Juan Pablo Vives reforzó la idea, relatando que “estaba sobrevendido y gente que no se pudo embarcar, todos los asientos estaban ocupados. Las medidas se tomaron por parte de la aerolínea y la DGAC, pero el avión venía lleno, sin asientos de por medio. Yo viajo harto y los vuelos anteriores igual venían llenos. Lo que sí, la recepción en Punta Arenas ha mejorado mucho a comparación de tres semanas atrás. Ahora está mucho más expedito”.

Salida con problemas

En paralelo a la llegada del vuelo desde Santiago, una larga fila de pasajeros esperaba abordar desde Punta Arenas. Y la historia se repitió, porque hubo quienes quedaron abajo y debieron regresar a la ciudad, mientras otros se resignaban al ofrecimiento de la aerolínea.

Diego Ponce explicó que “viajo a Valdivia, en realidad, tengo todas organizadas las conexiones, y acá me dicen que el vuelo está sobrevendido y la única opción que me dieron era un vuelo para mañana (hoy) a la misma hora. Lo desagradable es que hay que esperar a que entren todos los pasajeros, que el vuelo salga y ahí recién van a empezar a llamar para ver caso a caso; acá está toda la gente amontonada y es sumamente compleja la situación, porque hacen venir a la gente, sabiendo que no van a entrar todos”.

También con mucha molestia reaccionó Emilia Paredes, porque “primero nos llamaron para preguntarnos si había posibilidad de cambiar el vuelo para mañana, sin explicación. Yo no podía y ahora me dejaron abajo. Una niña preguntó si teníamos la tarjeta de embarque y le dije que no porque no me dejó hacer el trámite por Internet, y ahí me dijeron que tenía que esperar”, lamentó Paredes, que llevaba cuatro meses en Punta Arenas y ya había sufrido cancelaciones en las semanas previas.

En redes sociales también se mostró a un pasajero discutiendo con un ejecutivo, el que visiblemente agotado, asentía con la cabeza ante los reclamos y que son quienes deben dar la cara ante los molestos usuarios, que también tienen a Latam entre ceja y ceja, sobre todo después que la firma rogara por ayuda al gobierno del Presidente Sebastián Piñera, ante la crítica situación económica que presentan. Curiosamente, en los últimos cuatro días, Latam experimentó un alza histórica en sus acciones, aunque con sobreventa de pasajes, cualquiera tendría un panorama más alentador.