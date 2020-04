Pasajeros de locomoción y de vuelos llaman a respetar uso de mascarillas

Las mascarillas ya no son opcionales. Cualquier usuario que utilice un medio de transporte pagado estará obligado a usarlas. De lo contrario, arriesga una multa que podría alcanzar los dos millones de pesos.

Así lo entendieron los ocho pasajeros de un bus de la línea 1 que circulaba al mediodía de ayer por Avenida Frei, donde todos ellos tenían puesta su mascarilla. Aunque mientras algunos estaban de acuerdo con la medida, otros creían que la gente todavía no lograba entender la importancia de protegerse y proteger a otros. “Me gusta que se haya obligado a la gente a usarlas, así todos podemos cuidarnos bien”, señala una mujer que prefiere no identificarse. “Ojalá que la gente se dé cuenta que es necesario tener mascarilla, pero todavía no todos entienden el mensaje. Hoy (ayer) he visto mucha gente en la micro que no la lleva puesta. Y no creo que mañana (hoy) lo hagan. Si nadie los fiscaliza no lo van hacer”, afirma Nelson Bahamondes.

En los principales puntos de control sólo estaban los efectivos de la Fuerza Aérea, Armada y Carabineros, aunque se limitaban a verificar que las personas tuvieran los salvoconductos y permisos correspondientes. Nadie fiscalizó el uso de mascarillas.

La presencia de taxis colectivos con pasajeros también fue una imagen recurrente en la ciudad. Aunque la mayoría portaba su mascarilla, estas deben ser adquiridas por los mismos conductores. “Nosotros entregamos desinfectantes y varios artículos en nuestro terminal, pero con las mascarillas es difícil. Están escasas y no tenemos para entregarles a los pasajeros. Lamentablemente cada uno tiene que conseguírselas”, reconoció el presidente de la Asociación de Taxis Colectivos de Punta Arenas, Marcelino Aguayo.

En el aeropuerto

Los aviones tampoco están exentos de esta medida sanitaria. Para llegar el Aeropuerto Presidente Ibáñez, se hace imprescindible tener una mascarilla. De lo contrario no se podrá ingresar a la sala de embarque, y también es obligación portarla durante todo el vuelo, tanto para los pasajeros como para la tripulación. Y tampoco se entregan mascarillas en este terminal aeroportuario.

Aunque eso no fue necesario ayer, pues toda la gente presente en el aeropuerto las estaba utilizando y todos se mostraban contentos de que ahora fuera obligatorio. “Siento que ahora todos tenemos que aportar para salir de la situación y si hay que ser estrictos, hay que serlo. Tenemos que ayudar para poder salir de esto”, afirma Rodrigo Núñez. “Me parece correcta pero creo que se queda corta. Deberían tomarnos a todos la temperatura para verificar mejor”, agregó en tanto José Igor.

El aeropuerto ya se ve más desolado que hace unas semanas. De los diferentes negocios que se mantenían en funcionamiento, sólo queda uno abierto en el primer piso. En este local se toman todas las medidas necesarias, ya que el único empleado lo hacía con su mascarilla, y había una barrera para generar un espacio entre el cliente y el mostrador.

La medida de protección que rige desde ayer, involucra a los buses, colectivos, taxis, transfer, barcazas y vuelos. La multa para los infractores puede llegar hasta los dos millones y medio de pesos.