Pasajeros de vuelo comercial: “Resulta complicado cruzar los cordones sanitarios”

Sin entender por qué son nuevamente controlados al desembarcar en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, si al abordar el vuelo comercial en Santiago pasaron por los mismos controles sanitarios, los resignados pasajeros que arribaron ayer desde la capital reconocieron que son muchos los documentos que se les exigen para entrar a la región. En todo caso reconocen que es una medida preventiva que contribuye a evitar los contagios.

A su llegada, los viajeros del vuelo Latam de itinerario, principalmente trabajadores, señalaron lo importante que es informarse con tiempo.

Luis Faúndez dio a conocer que viaja a menudo a la región pues es piloto de avión ambulancia, por lo que debe venir al menos una vez al mes. “No son muchos los documentos que se solicitan, pero hay que justificar el viaje, no se puede venir de visita, ni como turista, se requiere de un permiso especial que entrega la empresa porque se necesita para las operaciones básicas”.

Otro de los pasajeros, Iván Callealta, admitió que en Santiago debieron pasar por un control sanitario, toma de temperatura y otras pruebas para verificar su estado de salud, además exigen la documentación de la empresa y los contratos respectivos. “Nosotros trabajamos en seguridad en una empresa salmonera y por eso nos dejaron venir, mi empresa viene a hacer un trabajo específico y después debo volver”, complementó.

Leandro Montaña admitió que cruzar el cordón sanitario es complicado. “Me pidieron muchos documentos y el proceso en los aeropuertos es complejo, pero afortunadamente pudimos pasar, porque si me hubieran regresado después de viajar tantos kilómetros, habría sido frustrante. Yo sabía qué documentos tenía que traer, de todas maneras la mayor cantidad de antecedentes te los piden en Punta Arenas y no en Santiago. Es raro porque si has embarcado en Santiago y te han revisado que tengas un buen estado de salud y controlado en el embarque, no entiendo por qué te controlan nuevamente al llegar”.

De la misma manera, Jorge Anguita llegó a la región por razones de trabajo. Es práctico de canales, así que viaja mucho y ya lo había hecho en tiempos de pandemia. “Lo importante es informarse con tiempo porque lo que te piden es lo que se informa por escrito”, manifestó. Mientras que Beatriz Marangunic, apuntó que también vino a la región por trabajo y que si bien le solicitaron muchos documentos, está dentro de lo informado por las autoridades y que es lo habitual para evitar la propagación del Covid.

Las aduanas y cordones sanitarios tienen como fin controlar el ingreso y salida de las personas de una región a otra. En este sentido, en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo, desde el 1 de junio hasta el 6 de julio han sido controladas 6.753 personas, de las cuales 124 personas han sido devueltas a sus regiones de origen por no cumplir con los requisitos de desplazamiento. A su vez, paralelamente, alrededor de 500 personas que han ingresado, han debido cumplir una cuarentena preventiva.

La encargada regional de las barreras sanitarias, Elizabeth Vásquez, planteó que en general han tenido un buen comportamiento por parte de los pasajeros. “Lamentablemente hay casos donde la gente no ha entendido nuestra labor y nos hemos visto expuestos a situaciones de agresiones y también a insultos”.

Desde la seremi de Salud consignaron que en general las empresas, cumplen con las exigencias en cuanto a la documentación que deben presentar los trabajadores que llegan a la región por funciones esenciales. No obstante, el mayor problema por ahora lo presentan ciudadanos que han llegado a la región para visitar a familiares, lo cual no procede, pues el protocolo establece que pueden retornar si su domicilio permanente es en esta región, por un trámite de salud, un trámite funerario o por razones humanitarias autorizadas como casos especiales.

Sugirió que quienes viajan desde o hacia la región, ingresen a la página de la seremi de Salud (https://seremisaludmagallanes.cl/barrera/) con antelación, mínimo con 48 horas antes, y realicen sus consultas en el banner de barreras sanitarias sobre los requisitos y antecedentes que deben cumplir y presentar.