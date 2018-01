Patricia Mackenney sería una de las principales cartas de la Udi para la intendencia

En las últimas horas, el Presidente electo Sebastián Piñera, ya tiene en sus manos las listas de los eventuales nombres de los ministros con los que contará a partir del 11 de marzo próximo, cuando asuma por segunda vez en el máximo cargo político del país.

Estas cruciales decisiones que se están tomando a nivel nacional, también comienzan a repercutir en las regiones. Y, es que los presidentes de los partidos están cerca de enviar las listas definitivas, para que Piñera tome la decisión correcta sobre a quién colocar en cada uno de los puestos de gobierno clave en las regiones. El que más trascendencia política tiene, es el cargo de intendente, ya que es la máxima figura de gobierno en la región por ahora, y en Magallanes, ya comienzan a sonar varios nombres que sucederán a Jorge Flies.

En la edición pasada de El Magallanes, el ex diputado y concejal de Punta Arenas, Vicente Karelovic, manifestó que la docente de la Universidad de Magallanes y quien fuera directora de la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) bajo el pasado gobierno de Piñera, Patricia Mackenney, sería la persona idónea para el cargo.

Consultado por este nombre, el presidente de la Udi, Nolberto Sáez, señaló que “aún no hay nada concreto, el nombre de ella ha salido porque es una militante histórica del partido, es conocida a nivel regional, es una persona muy trabajadora y además muy eficiente, pero así como lo es ella hay también muchas otras personas; hay varias que dan vuelta en Chile Vamos”. En la misma línea, Sáez dijo que por el momento se está haciendo “política ficción”, ya que primero deben definirse los ministros, luego los subsecretarios y después se pensará en los cargos de regiones como intendentes o gobernadores. “También se ha mencionado dentro de la Udi a Fernando Paredes como también a Miguel Schweitzer, incluso yo mismo he aparecido en alguna parte. Pero no hay nada concreto, son nombres que han aparecido en la órbita”, enfatizó.

Ante los fuertes rumores de su nombre se perfila como la próxima intendenta de Magallanes, Mackenney aclaró que nadie la ha llamado todavía y que no sabe mucho sobre lo que está pasando. Sin embargo, valoró su trabajo en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, al explicar que en el gobierno pasado de Piñera estuvo en un cargo que dependía de Cecilia Morel (Prodemu) y “nosotros trabajamos para mejorar la calidad de vida de las mujeres; hicimos muchos cursos, nos conseguimos muchos recursos del Fondema para hacer capacitaciones. Nosotros hicimos un montón de cosas. Así que trabajamos súper bien, pero del rumor de intendenta no sé mucho”, manifestó.

Igualmente, la docente de la Universidad de Magallanes agregó que ella ha trabajado en la parte social relacionada con la mujer, “no tengo idea cómo podría desempeñarme, mi currículum es más académico, porque es lo que yo he hecho toda mi vida. Más allá de la decisión yo he trabajado muy bien con la señora Morel”.

Relacionado