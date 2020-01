“Pedrín” Pérez, un “loco lindo” que volvió después que lo dieron por muerto

Actualmente radicado en Viña del Mar, recordó sus inicios cuando sin tener idea de jugar, quiso integrarse al club de su barrio; su decisión para mantenerse en el puesto a pesar de algunas irresponsabilidades que le costaron no pocos goles, y las lesiones que terminaron con su carrera. Incluso desclasifica mitos, como cuando lo dieron por muerto.

En Argentina se denomina “Loco lindo” a aquella persona desfachatada, que va por la vida con cierta irresponsabilidad, pero que con su simpatía y labia evita todo conflicto. Esa definición calza a la perfección con Pedro Pérez Gallardo, “Pedrín” como se hizo conocido desde que era un niño, porque su abuela le decía así. Nacido el 30 de octubre de 1952, sus padres Pedro y Haydeé tuvieron además a Miriam y Mirta, que falleció hace cinco años.

Al principio jugaba básquetbol, aunque se reconocía como “no muy bueno”, pero como sus amigos jugaban fútbol “quería estar con ellos, pero yo no sabía jugar fútbol. Primero llegaba y decía que quería jugar, que no importaba que no supiera y me pusieron de marcador de punta; mecago, al que marqué casi lo llamaron a la selección por mí. El entrenador me decía ‘mira Pedrín, tienes que practicar un poquito’ y como yo era extrovertido solamente quería jugar. Pedí que me pusieran de delantero, me cagué corriendo y para afuera. Yo decía ‘tengo que jugar en este equipo’ y me fijé que el arquero era ‘Cheché’ Santana y encontraba que era muy pesado, así que fui a la carga. Le dije al DT ‘ahora sí don Manuel, al arco’ y me dijo ‘ya, juega’”, parte relatando sobre sus comienzos, que dan cuenta tanto de su determinación como de su locura.

Ahí ya estaba en juveniles y dice “sin cachiporrearme, nunca más salí del arco”. Pero no fue tan simple, porque “yo era medio webiao, llegaba una pelota y la paraba de pecho, era un sobrado, era más weón, me hacían cada gol y me agarraban a chuchadas. Como era valiente, atrevido y bueno en el juego aéreo, tampoco me podían hinchar mucho porque no había otros. Siempre vi el arco como un espectáculo aparte del fútbol mismo, me cargan los que no dicen nada. A los defensas los tenía locos, pero me respetaban. Veía el fútbol de manera lúdica, pero era extremadamente competitivo, aunque tampoco me hacía mayores dramas”, se definió.

De sus inicios rescata a quienes lo ayudaron con consejos y enseñanzas, como “Toto” Ríspoli, “Pepe” Marín, “Fito” Martinovich, que siempre le decían que bajara las revoluciones, porque “era demasiado atolondrado”. También destaca la competitividad que había en cada una de las asociaciones. “Las canchas las veo hoy en día, preciosas, con iluminación; nosotros en cambio jugábamos con pura tierra y en mi puesto, terminaba con las rodillas destrozadas”.

Partió jugando a los 16 años en Fitz Roy, pero Ciro Alvarado lo llevó a Victoria, donde jugó un año y después pasó al Club Deportivo Chile. “Ahí estuve unos 8-9 años, y tuve la oportunidad de irme a probar a Green Cross. Estuve poco tiempo, casi nada, porque en esa época no se pagaba. Aprendí cosas, porque estuve en una pensión, conocí a Juan Carlos Orellana (recordado goleador de Colo Colo) y el que llevaba la batuta era Raúl Orellana, su hermano, o Juan Cattafau. Pero no fui profesional, no alcancé, porque me fui a estudiar primero a Concepción y después en Angol”, indicó.

Cada tanto, “Pedrín” Pérez detiene la entrevista, quizás dándose cuenta que está soltando más información de la que quisiera, como sabiendo que se hizo de mucha fama en Punta Arenas, aunque como reconoce “media ciudad me quiere y media me odia”.

Su vida personal

Por eso, antes de continuar advierte, “tienes que colocar esto tal como te lo estoy contando: yo tuve una relación de nueve años con Gloria Simonetti, la cantante. Una de las cosas que lamento, de corazón, es haber perdido mi matrimonio de acá, porque tuve que partir. Y ahora, tengo una relación de 15 años en Viña, felizmente emparejado”. Su relación con la famosa cantante comenzó en 1995, por lo que completará 25 años fuera de Punta Arenas.

Por eso, entre risas, dice que prefiere continuar la conversación refiriéndose a la parte deportiva, que para él es más conciliadora. “Estando varios en la selección, nunca pude participar en un Nacional, porque sufrí constantes lesiones, y graves, por el deporte. Cuando me rompieron tibia y peroné, Pedro Gutiérrez, prácticamente me liquidó tres años, y me perdí el Nacional del 80. En otro Nacional en Iquique, con este asunto que tuve en las manos estuve dos años y tanto, y otra cuando me quebraron. Volví a las canchas y siempre decía que si veía que alguien entraba al área y yo dudara un poco, con miedo, me retiraba”.

Y eso ocurrió en un partido jugando por Magallanes, cuando ya estaba recuperado, “y me pasó que entró un delantero y de hecho, lo tapé, pero sabía que por dentro tuve miedo. Llegamos al camarín y dije ‘vamos a tener un problema’, ‘qué pasó’, me respondieron, y dije ‘nos va a faltar un arquero, porque no voy a jugar más’. Y así fue. Me retiré a los 32 años.

Desde entonces, se dedicó al baby fútbol laboral y a ser entrenador, cargo que ocupó igual siendo jugador. “Entrené a Magallanes, Fitz Roy, en la selección de Barrio Sur. Cuando jugaba me gustaba dirigir, me decían que como era carismático y me hacían caso, aparte que era exigente, pero en el fondo, era un espectáculo”.

Ya fuera de las canchas y alejado de Punta Arenas, le dio por jugar tenis un tiempo para mantenerse activo, hasta que una vez, su vida casi tiene un trágico fin, e incluso circuló el rumor de que efectivamente, había fallecido… en Estados Unidos.

“Me caí de un departamento hacia abajo, alcancé a llegar medio piso. Salté de un departamento a otro, pero de un piso 23, en Américo Vespucio, se me quedaron las llaves adentro, en ese tiempo estaba con Gloria (Simonetti), que esa vez tenía que ir a cantar, y cuando volvimos, no teníamos las llaves. El hermano de ella, Américo, vivía al lado, entonces me metí y en el fondo, no vi que estaba el hoyo de la salida de emergencia y pasé en banda. Por instinto, agarré y quedé enganchado de la escalera, si no, no llegaba. Al subirme, se me rompieron todos los ligamentos de la pierna izquierda. En el médico me dijeron que no podía volver a hacer actividad física, así que de esa época, nada de deporte”, resumió.

Curiosamente, antes de ese episodio, su último recuerdo deportivo fue un campeonato de básquetbol senior que jugó en Concepción y donde salieron campeones, justamente el deporte en el que partió.

Por el matrimonio de su hija, regresó a Punta Arenas, donde compartió sabrosas anécdotas con sus amigos como “Caco” Cárcamo, u Osvaldo de La Torre, a quien valora como uno de sus grandes compañeros, “y para mí, el mejor arquero fue uno de apellido Franco, que murió alcoholizado en la calle. Había llegado de Chiloé al Club Chile, y era extraordinario, pero malandra. Era seguro, valiente, pero lamentablemente, era alcohólico”.

Pero, esa forma de jugar que tenía, seguramente le pudo acarrear enemistades. “No me llevaba mal con nadie, porque todos me hacían goles, así que estaban todos contentos. Hubo varios que me tenían de casero. En una eliminatoria en Natales, estaba con Miguel Angelo, el otro arquero, y fui jugando y perdimos 2-1, en la revancha me fui a la banca. Pero nunca tuve envidia. El arquero es un puesto solo y con competencia, envidia. Me acuerdo que en Natales, ‘Pituco’ Bórquez, como yo usaba el pelo largo, me hizo un gol y me tiró el pelo, lo salí correteando y casi lo mato”.

De sus hijos, reconoce que Cristián pudo haber seguido sus pasos, pero siguió por otros rumbos. “Y mi nieto, Mateo Pérez Trejo, acuérdese de ese nombre, tiene 14, calza 44 y es hábil. El se fue a Santiago y el 22 de enero se va a probar en Cobresal, aunque quiere volver para estar en las selecciones juveniles. El año pasado quedó en Palestino, pero era muy chico”.

Finalmente, entre medio de anécdotas, muchas de ellas que pidió expresamente que no se publiquen, “Pedrín” Pérez concluye en que “hice muy buenas amistades y me hice conocido en muchas cosas que me sirvieron en la vida”.