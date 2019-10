Peligran reservas en 76 hoteles y hostales ante aplazamiento de finales en Ligas Deportivas de Educación Superior

Otro inesperado efecto del complejo escenario de descontento social por el que atraviesa Chile es el que dio a conocer este martes la presidenta de la Asociación de Alojamientos Turísticos de la Patagonia (Asatur), Lilian Riquelme.

Se trata del posible perjuicio económico que podrían sufrir al menos 76 hoteles y hostales en sus reservas, debido a la postergación por parte del Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND), de la realización en Punta Arenas, de las finales de las Ligas Deportivas de Educación Superior, las que estaban programadas para su realización desde el 26 de octubre hasta el 8 de noviembre.

A saber, la determinación de posponer esta iniciativa impulsada por el Ministerio del Deporte e Instituto Nacional de Deportes que propiciará la llegada de 2.600 deportistas a la región, obedece a brindar seguridad a las delegaciones que competirán en las más variadas disciplinas.

No obstante lo anterior y más allá de aceptar las razones de fondo, Lilian Riquelme indicó que para los establecimientos que comprometieron las reservas, es necesario contar con garantías. “Nuestras empresas bloquearon desde hace meses las fechas entre el 23 de octubre y el 9 de noviembre para destinar el 100% de sus ocupaciones a este evento. Por lo mismo, como Asatur hemos determinado exigir al IND el pago del total de la reserva. Si eso no se concreta, significaría para nosotros un daño y una pérdida económica gigante que no sé si seremos capaces de sobrellevar, considerando que venimos saliendo de un invierno con baja y casi nula venta, además de venir enfrentando una fuerte competencia desleal de los ilegales”, enfatizó.

Pero no sólo la particular situación de esta liga complica al rubro. El clima de inseguridad social, por más que parezca irse aplacando, ya ha repercutido de forma negativa en la actividad de los alojamientos turísticos. “Estas movilizaciones y los actos violentos han generado incertidumbre en los turistas. En el caso de nuestra asociación, el 50% de las reservas han sido canceladas y el resto en su mayoría debió reprogramarse”.