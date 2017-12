Peluquera canina por muerte de perrita: “No fue maltrato, a mí se me escapó y no la pude ayudar, fue un terrible accidente”

– “Estoy súper mal porque es mi trabajo y yo amo a los animales, sé que son parte de la familia”, expresó Alejandra Serpa, quien interpuso una denuncia policial por las amenazas, incluso de muerte, que ha recibido tras hacerse público los hechos.

Tras una denuncia presentada ante la Fiscalía por la muerte de una perrita poodle atacada por un perro mientras estaba en una peluquería canina, la encargada del establecimiento, Alejandra Serpa, reconoce que la perrita se le arrancó cuando estaba bajo su cuidado, pero aclara que lo sucedido fue un accidente terrible y no un maltrato animal. A casi una semana de lo sucedido, admite que siente miedo y es que luego que los hechos se dieran a conocer ha recibido amenazas de muerte, que la llevo a interponer una denuncia ante Carabineros y la PDI.

Reconoce que ha sido un proceso doloroso, que la ha obligado a dejar de trabajar por las amenazas que ha recibido. “No fue maltrato, a mí se me escapó y no la pude ayudar. Estoy súper mal porque es mi trabajo y yo amo a los animales, se que son parte de la familia”, explicó emocionada.

La perrita huyó

Ante la consulta de cómo ocurrieron los hechos, explica como tiene hijos pequeños ella trabaja en su casa. Por eso atendía a “Kenita” en el baño, donde tiene todos los implementos para la atención de los perritos. “Llamaron a la puerta y en ese momento mi hijo la abrió y la perrita salió hacia la calle. Pero en esta calle anda un perro café, que ya ha mordido a personas y que también ya había matado a un perrito (habían hecho la denuncia dos días antes). El animal tomó a la “Kenita” por la cabeza y no la soltaba, pero yo no podía sola. Grité pero nadie me ayudaba, cuando la soltó ya estaba herida”, comentó la encargada, reconociendo que ha sido un trauma la agresión.

Explicó que cuando la pudo recuperar ya estaba herida y sangraba, entonces llamó inmediatamente a la dueña para que la fuera a buscar. Cuando llegó le relató lo que había pasado. “Ella no me quiso escuchar y comenzó a gritar, que yo la había golpeado. Pero, cómo la iba a golpear si estaban mis hijitos y llevo años trabajando en esto, nunca había tenido problemas”, comentó atribulada la mujer.

Amenazas de muerte

Explicó que pasó la noche y luego la familia afectada subió la denuncia a Facebook, fue eso lo que gatilló que la insultaran y la amenazaron de muerte. “Por eso tomamos la decisión de llamar a Carabineros y formalizar la denuncia. Además cerré mi Facebook por miedo a que pudieran hacer algo contra mi familia, por eso no tuve la oportunidad de dar a conocer mi versión, porque se ha inventado una serie de cosas brutales que no son verdad, que habían pasado sucesos similares acá, pero si ello hubiera pasado yo estaría presa”, expuso.

También dijo que piensa acudir a la Fiscalía para proteger su hogar, porque es de propiedad de su hija, quien le presta el espacio para que trabaje. “Además es protección para mí, porque ando con miedo, porque la gente piensa que yo maté a la perrita, pero eso no es así. Yo no me he negado para ayudar y de pagar los gastos, siento profundamente el dolor de la familia. Pero, desgraciadamente justo la perrita se me arrancó y la denuncia contra el perro que hirió a ‘Kenita’ se realizó, pero no se puede hacer nada, porque es un perro vago”, declaró.