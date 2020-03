Peluqueros y barberos en la encrucijada, casi sin clientes y con el pago de arriendo acechando

En estos días de emergencia por el Covid-19, la mayoría de los negocios que no son de primera necesidad, cerró sus puertas, por disposición nacional. Hay otros que obligados por la contingencia, han tenido un aumento de clientela, pero otros locales navegan por la incertidumbre.

Está claro que el corte de pelo o barba, o peinados en el caso de las mujeres, no son necesidades básicas, pero el tema estético, para algunos más que otros, es relevante. Y quienes cuidan su presentación capilar, han visto cómo la mayoría de estos locales, han cerrado sus puertas, a raíz de esta crisis sanitaria. Y claro, una de las recomendaciones principales para evitar el contagio por el Covid-19 es mantener distancia entre las personas, lo que justamente no ocurre en una peluquería, barbería o salón de belleza.

Quienes tienen abierto su negocio durante estos días no lo hacen por irresponsabilidad, sino por necesidad. En el salón de belleza Antonio en calle Magallanes, donde se ubica el puente, casi al llegar a Ignacio Carrera Pinto, Antonio Alarcón lamenta la escasa concurrencia que ha tenido en las últimas semanas. “Estas semanas han sido críticas, uno o dos clientes al día. Abro a las 10 y cierro a las 16 horas, pero hay que seguir, qué voy a hacer. Tengo todos los medios, protector, guante, gel, uno sabe que la gente tiene miedo, uno mismo, si nunca se sabe quién puede llegar”.

Pero en su caso, así como observa la poca llegada de clientes, mira con angustia que se acerca la fecha del pago por el arriendo de su local. “Somos todos particulares y nadie nos ayuda. Yo pago 550 mil pesos de arriendo y si no tengo a fin de mes para pagar ¿cómo lo hago? Y más encima, se viene peor. Depende del gobierno si paramos o no, pero ser independiente me pasa la cuenta, porque no tengo un salario que me avale; yo me tengo que hacer las lucas, si no, estoy sonado”.

En esa misma cuadra, el salón de belleza “Ivana” contaba con un cliente que acudió a cortarse el pelo. Mientras desarrollaba su labor, Alicia Núñez lamentó la situación pues más encima, “tenemos que mantener cerrado afuera, porque nos han funado en redes sociales. Si abres, te toman una foto y la suben a las redes sociales. Aquí somos todos independientes, acá nadie es dueño de nada, entonces hay que seguir funcionando. Las cuentas no se congelan, el agua, el gas, los arriendos no se congelan, te siguen cobrando”, explicó Núñez.

En este salón trabajan dos personas de las cuatro que atienden y cierran a las 16 horas. “Vamos a terminar marzo con todo en contra, ni siquiera podremos llegar a fin de mes. El tema es que las personas que están en cuarentena total en sus casas, el tiempo libre que tienen, cuando salen a comprar, están preocupados de quién tiene abierto el local, para funarlo. La gente no entiende que acá somos todos independientes, no hay sueldos, trabajamos con boletas de honorarios y hay que seguir trabajando, porque el dueño no te va a decir ‘congelemos el arriendo tres meses’. No nos ha dado ninguna facilidad, no se rebaja y la fecha de pago es el 5; ya se están recibiendo los correos que avisan que no nos olvidemos que el 5 hay que pagar el arriendo”, concluyó Alicia Núñez.

En la esquina de Bories con Sarmiento, entrando al centro de Punta Arenas, Mauricio Pérez, del salón de peluquería unisex “Los Creadores”, ratificó el mal momento que viven como negocio: “Uno o dos clientes diarios y así no se puede mantener una peluquería, menos cuando hay un arriendo. Lo que me preocupa es eso, no sé cómo van a actuar los dueños del lugar, porque la situación es mundial, no algo que se me ocurrió. Yo he cumplido con mi arriendo todos los meses, nunca he fallado y espero que sean concientes en ese aspecto. Estoy pensando si cierro definitivo o unos días más, estoy con todas mis medidas de seguridad: alcohol gel, mascarilla, guantes, siempre preocupado que el cliente esté con confianza”.

En cuanto a las barberías, en Bories, entre Ignacio Carrera Pinto y Mejicana, funciona “Corte y Estilo Barbershop” desde diciembre. Allí es donde más han notado la disminución de clientes, como explicó Franco Sereño. “Normalmente son 50-60 personas por barbero; acá trabajan cuatro, entonces en un mes vienen como 200 personas, y ahora solamente han atendido seis entre los cuatro. Pero lo bueno es que se pudo llegar a un acuerdo con el arriendo, que en el centro es súper caro. Se habló con el arrendatario y por este mes un reajuste mínimo y si sigue el otro mes, no se debería pagar arriendo, solamente gastos comunes”.

Aunque llegue menos gente, en la barbería han tomado las medidas sanitarias necesarias, como “a la entrada, que el cliente se lave las manos, que vengan solos, por lo que es mejor agendar y avisar si presenta algún síntoma; también antes de abrir hacemos una limpieza general”. También ha cambiado el horario últimamente, porque “estamos abriendo a las 11-12 y lo normal es las 10 y estamos cerrando a las 18,30-19 horas, cuando lo normal es a las 21 horas”.