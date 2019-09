Pequeñas bailarinas recibieron conocimientos de destacada maestra proveniente de Santiago

Del Ballet Denis Balladares

Fue poco el tiempo, pero mucho el caudal de conocimientos, el que recibieron las niñas del Ballet Denis Balladares, de parte de la maestra Francisca Moya, quien integró por treinta años, el Ballet de Santiago. Durante tres jornadas, asistió a las clases de las niñas, mientras que en el Teatro Municipal, el maestro Jaime Pinto realizó cursos con bailarinas más avezadas.

Mientras las pequeñas del ballet, de 9, 10 y 11 años estiraban sus extremidades antes de la clase, Moya explicó cómo se dio la posibilidad de realizar estas clases. “Es un proyecto que hace el Teatro Municipal en conjunto con el Ministerio de las Culturas, y vamos a diferentes regiones a dar un apoyo y clases a las escuelas y academias. En esta ocasión estamos en esta escuela de Denisse Balladares. Acá tenemos dos grupos, uno para niñas entre 9, 10 y 11 años y otro, de 12, 13 y 14. En esa edad las niñas son bastante concentradas, es un trabajo más meticuloso del comienzo de la técnica académica, que es todo mucho más lento. La idea es venir, un poco a reforzar los conocimientos, a apoyar a la profesora o a las academias”, indicó Moya.

La maestra reconoció sí que el tiempo que dispuso no permite un trabajo más profundo, pero de todas formas, destacó que “siempre mi intención es mostrar la base de la técnica académica clásica, que es la base de todas las danzas, y también, dejar una pequeña semillita, un estímulo para las niñas que deseen ser bailarinas, o que quieran bailar, en general”.

Respecto de su trayectoria, Francisca Moya resumió que “yo bailé en el Ballet de Santiago durante treinta años, me formé en la escuela del ballet del Teatro Municipal y participé en todo el repertorio de la compañía. Ya no pertenezco al ballet, dejé de bailar hace unos años y me dedico a enseñar. Hemos ido a muchas regiones, desde Arica a Punta Arenas, pero durante el año vamos a tres regiones, por ejemplo. A Punta Arenas vine con la compañía, pero en esta instancia, primera vez”, concluyó.

Fotos Gerardo López