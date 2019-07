Periodismo y fotografía para adolescentes: Reforzando la personalidad con las herramientas de la comunicación

Taller “Comunicadores del mañana” Un grupo de 13 alumnos, de entre 12 y 15 años, está formando parte de la iniciativa en Punta Arenas

Pararse frente a un grupo de desconocidos, hablarles y ganar su atención, es una de las tantas capacidades que debe tener un comunicador, situación que para muchos adolescentes puede ser una verdadera proeza. Vencer los miedos y fortalecer la personalidad, son algunos de los valores agregados que tiene el taller “Comunicadores del mañana”, espacio recreacional que, con técnicas del periodismo y la fotografía, apunta a entregarles las herramientas para perfeccionar sus fotos y poder exponer y relacionarse junto a sus pares.

Entre junio y julio, estudiantes de entre 11 y 15 años se han reunido cada sábado para aprender técnicas de la comunicación, nociones de periodismo y fotografía. La periodista Carolina Ruíz, y el fotógrafo Nicolás Ulloa, son quienes imparten los talleres en dependencias de la escuela de inglés Playtime, espacio cedido para la actividad.

“El taller es muy entretenido, sin duda he aprendido mucho de fotografía y periodismo. He podido aprender lo que es estar frente a una cámara y no estar tan nerviosa”, comentó Amanda Canales Padilla, alumna del Liceo María Auxiliadora y la integrante mayor del grupo, quien además valoró el hecho de haber mejorado la calidad de sus fotografías.

Rodolfo Castillo Muñoz afirmó que, además de ser “divertido e interesante”, el espacio le ha entregado algunas técnicas de diálogo con otras personas, por medio de las entrevistas. Además, manifestó que el taller “me ha ayudado para sacar mejores fotos, y a tener mayor personalidad cuando tengo que disertar o estar frente a una cámara”, comentó el alumno de 13 años, del Colegio Luterano.

“Me ha parecido divertido, y tengo que decir esto, ahora no tengo vergüenza al hablar en público”, son las significativas palabras entregadas por Constanza Morán Oyarzún, alumna del Colegio Británico, quien además afirmó estar reforzando el gusto que desde muy pequeña tiene por la fotografía, aunque ahora -según indica- con las técnicas que ha aprendido en las clases.

Con sus 11 años, Carolina Oyarzo Castillo destacó el hecho de poder conocer a otros chicos y chicas con los cuales comparten intereses comunes por las comunicaciones. Con una personalidad que destaca, la alumna del Colegio Miguel de Cervantes afirmó: “Me encanta esto de hacer entrevistas y hablar frente a la cámara”. Añadió que ha logrado fortalecer su personalidad al momento de realizar algunas tareas de la escuela, y se manifestó feliz de poder tomar fotos que, a su juicio, han aumentado en calidad.

Finalmente, la periodista Carolina Ruiz, explicó que el taller “Comunicadores del mañana” es una iniciativa particular que se está desarrollando en las dependencias de Playtime, en Ignacio Carrera Pinto 972, los días sábado. Ahí, los alumnos participan de clases prácticas de periodismo bajo la modalidad “aprender jugando”, y luego de una colación saludable, participan en una práctica de fotografía, espacio en el que se le entregan las guías básicas para encausar el ‘ojo fotográfico’ que ya poseen.

Este primer taller concluye el 3 de agosto, y se iniciará con un nuevo grupo de alumnos en septiembre próximo. Quienes deseen conocer más de este trabajo pueden buscar en Facebook la página Comunicadores del Mañana Punta Arenas.

Fotos cedidas