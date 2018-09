Perseverancia y productos diferenciados: las claves que deja cumbre de emprendedores

Con un multitudinario marco de asistencia se desarrolló el jueves en el salón de eventos de Cordenap la esperada primera cumbre en la que creativos forjadores de proyectos empresariales de la región, intercambiaron experiencias en torno a cómo fortalecer sus negocios y ampliar sus redes de contactos

La apertura estuvo a cargo de Alejandro Acevedo Uribe, consejero de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech) de Magallanes -organizadora de la actividad- y contó con la presencia de los creadores de Holaste! Specialty Coffee, Sony Guineo (27) y Catalina España (26), quienes dieron realce a este innovador punto de encuentro emplazado en calle Eberhard Nº547, en Puerto Natales. “Este negocio surge justamente como una forma de acercar la cultura del café de especialidad a la comunidad. Partimos primero con un carro que estaba ubicado en el rodoviario de la ciudad y después de un año pudimos trasladarnos a un espacio establecido, cerca de la plaza”, señaló Catalina momentos previos a exponer.

Actualmente, las edades de los clientes que frecuentan este nuevo espacio, fluctúan entre los 25 y 45 años. “Muchos de ellos son profesionales y emprendedores, pero nos ha sorprendido que también nos están prefiriendo los adolescentes. Para llegar a esto ha sido fundamental el tener la actitud y ser perseverantes”.

Acompañamiento

Posteriormente fue el turno de Alan Meyer, director general de Mercado Libre Chile, con la ponencia ‘Economía colaborativa y comercio electrónico: el nuevo camino para ganar’, para luego dar paso a Mauricio Russo, Ceo de Casaideas, quien basado en sus 42 años de experiencia en el rubro, dio realce a los factores necesarios a considerar para que un proyecto no decaiga. “Normalmente, lo que siempre requieren los empresarios es acompañamiento, para de esa manera generar vínculos de experiencia. He tenido hartas batallas y finalmente uno trata de entender por qué se producen los errores y las crisis, que en general se producen por malas decisiones”, dijo junto con recomendar a los emprendedores que deben perseverar en sus iniciativas y procurar que sus productos sean únicos. “La competencia no va por la vía de los precios, sino por la diferenciación de los productos”, acotó.