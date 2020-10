Personal militar detecta permisos temporales y salvoconductos falsos

En fiscalizaciones del reciente fin de semana La intendenta regional reiteró el llamado a realizar esfuerzo, de manera unida, para que la región logre revertir el mal momento a consecuencia de los altos casos de Covid-19

Los controles desplegados el reciente fin de semana por personal de las Fuerzas Armadas en diferentes sectores de la comunidad, como también Carabineros y la PDI, permitieron detectar un aumento en la falsificación de permisos temporales y salvoconductos, lo que va en contra de las medidas por contener la expansión de la pandemia en la ciudad.

Desde el Comando Conjunto Austral se informó que han detectado que en diversos casos se altera el archivo en formato PDF o se genera un archivo espejo modificando la identificación del portador.

Además, las autoridades instaron a la población a no alterar este tipo de documento público, dado que el código QR es el verificador y es inalterable para los fines de la fiscalización. Quien incurre en esta falta comete una infracción con pena de ley que se encuentra informada en la página web de la Comisaría Virtual, en donde además los usuarios realizan una declaración jurada.

“Los casos han ido en aumento, al igual que los procedimientos que buscan colaborar con el control de desplazamiento y medidas que dependen fundamentalmente de la responsabilidad individual y el compromiso de todos los habitantes de la región”, se recalcó.

Llamado de intendenta

En el habitual informe de la evolución del coronavirus en Magallanes y donde ayer se informaron de otros 324 nuevos casos, la intendenta de Magallanes, Jennifer Rojas, llamó a toda la comunidad de la Región de Magallanes a enfrentar de manera unida la lucha contra la pandemia y reiteró la necesidad de respetar la cuarentena.

Recordó que desde ayer rigen las nuevas medidas como la exigencia de PCR negativo para todos quienes lleguen de otras zonas a la región y la obligación de cumplir cuarentena de 14 días, como también a quienes se desplacen de una provincia a otra ante casos muy justificados.

“Espero el compromiso de todas y todos los magallánicos para sortear esta situación. Créanme que no desconozco todo lo que han pasado este tiempo. Me he reunido con diferentes sectores y vamos a trabajar en conjunto, estamos viendo medidas que podamos impulsar para cuando salgamos de este nivel de contagio”, expresó Rojas.

La autoridad regional llamó a ser comprensivos con este difícil momento y reconoció la entrega de 24 horas de todo el personal del área salud en la región que igual está cansado del duro momento que la pandemia somete a los magallánicos.

“Espero que pronto podamos revertir esto y confío en la capacidad de los magallánicos para enfrentar la pandemia y salir adelante”, insistió la primera autoridad del gobierno en la región.