Personas en condición de calle y consumo de alcohol tendrán talleres deportivos

“Para mí ha sido una buena experiencia, porque es una entretención, me hace bien y me ayuda a olvidar la calle”. Así, con estas palabras, Julio Coronado Nahuelquén, de 54 años, valoró la realización de talleres deportivos, que no sólo son recreativos, sino además le han brindado una mejor movilidad.

Coronado es oriundo de Puerto Varas y siendo joven llegó a Punta Arenas. Realizó distintos trabajos informales y fue así como comenzó su historia en la calle, que arrastra hace 30 años. “Hace cinco años dejé de beber, aunque sigo en la calle, estoy mejor”.

Trata de participar de todas las actividades que se realizan, aunque por trabajo no siempre puede. “Yo siempre hice actividad física y ahora a pesar de que estoy enfermo (hernia lumbar y una cirrosis hepática), hago deportes. Así que estos talleres me han hecho bien y me sacan del vicio”.

Esto nace de un proyecto de la agrupación deportiva, recreativa y social Luna Austral, quienes se adjudicaron el año pasado, el proyecto “Recréate, ocupación del tiempo libre para personas en condición de calle y consumo problemático de alcohol y otras drogas”. El mismo es ejecutado por el Programa Ambulatorio Comunitario para personas en situación de calle y financiado mediante el fondo concursable Chile Compromiso de Todos.

Trabajo grupal

La coordinadora del programa, la trabajadora social Alicia Oyarzo Cavero, destacó que trabajan en el tratamiento y rehabilitación de personas con adicciones, donde además tienen un área comunitaria, en que se ejecutan estos talleres que van más ligado al trabajo grupal y no tanto terapéutico.

En este caso, se trabajó con 15 usuarios, pero se invitó a otros cinco que no están en ningún dispositivo.

La presentación del fondo concursable Chile Compromiso de Todos, se hizo ayer en las instalaciones de calle José Miguel Carrera 955, donde se ejecuta el programa ambulatorio.

De acuerdo a lo señalado por la seremi de Desarrollo Social, Liz Casanueva, es uno de los fondos más esperados, al disponerse de 1.100 millones (en el país) para ejecutar programas en dos líneas, acción social y evaluación de proyectos de la sociedad civil.

El plazo de las postulaciones expiran el próximo 4 de julio de manera online en www.sociedadcivilmds.cl o de manera presencial en la oficina de partes de la seremi de Desarrollo Social y Familia. “En el fondo concursable Chile Compromiso de Todos es relevante que los proyectos sean pensados de manera conjunta, es decir, en donde los participantes de la propuesta hayan ayudado a su creación. Así, también, se espera que los proyectos desarrollen acciones de colaboración con diversas organizaciones e instituciones locales y/o regionales, que permitan en un futuro, crear redes y nuevas iniciativas sociales”, señalaron desde la seremi.